Polizeisportler Johannes Strolz gewinnt Slalom in Adelboden

Innenminister Gerhard Karner gratuliert zu erstem Weltcupsieg

Wien (OTS) - „Ich freue mich, dass heute mit Johannes Strolz einer der Athleten des Polizei-Spitzensportkaders den Weltcupsieg im Slalom holen konnte“, sagte Innenminister Gerhard Karner am 9. Jänner 2022 anlässlich des Siegs des 29-Jährigen beim Slalom in Adelboden in der Schweiz. „Es war eine Freude, diesem spannenden Slalomlauf zuzusehen und mit den Österreichern mitzufiebern. Der Wille, das Engagement und die Emotionen waren auch vor dem TV spürbar.“

Johannes Strolz gewann den Slalom der Herren vor seinem Teamkollegen Manuel Feller. Das vorherige beste Ergebnis des Vorarlbergers in einem Weltcup war ein zehnter Platz im Jahr 2020 in Italien. "Ich muss mich bei so vielen Leuten bedanken", sagte Strolz im ORF. "Meine ganze Familie ist immer hinter mit gestanden. Endlich hat es sich ausgezahlt. Es ist ein Traum, unglaublich. Ich habe immer daran geglaubt, dass ich das Zeug zu einem Weltcupsieg habe. Ich hatte aber so viele Rückschläge, ich begann nachzudenken – hin und wieder will ich es zu genau machen."

„Neben dem Ski-Sport übt Strolz als Polizist einen Beruf aus, in dem körperliche und geistige Fitness von größter Wichtigkeit ist. Bei Siegen unserer Spitzensportler wird sichtbar, was für einen hohen Stellenwert Sport bei der Polizei hat und welches Engagement diese Menschen mitbringen“, betonte Karner. „Ich wünsche Johannes Strolz eine schöne Siegesfeier und alles Gute für seine zukünftige Karriere, es ist schön jemanden wie ihn in unserem Team zu haben.“

