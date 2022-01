VP-Schwarz: „SPÖ-interne Konflikte weiten sich nun auch auf das Thema Impfpflicht aus“

SPÖ-Landeshauptmann Doskozil fordert, Impfpflicht zu überdenken

Wien (OTS) - „Die andauernden SPÖ-internen Konflikte weiten sich nun auch auf das Thema Impfpflicht aus. Während sich SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner nach wie vor zur Impfpflicht bekennt, fordert Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil via Medien, das Vorhaben zu überdenken. Während die SPÖ offenbar sogar in dieser entscheidenden Frage uneinig ist, bleibt die Regierungslinie vollkommen klar und nachvollziehbar: Die Impfpflicht wird kommen“, betont die Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz.

„Besonders bemerkenswert an Doskozils Forderung, die Impfpflicht zu überdenken, ist, dass der burgenländische Landeshauptmann die überparteiliche Vereinbarung, die im Rahmen der Landeshauptleutekonferenz am Tiroler Achensee getroffen wurde, selbst unterschrieben hat und sich damit klar zur Impfpflicht bekannt hat. Sein plötzlicher Meinungsumschwung ist völlig unverständlich. Doskozil lässt damit das notwendige Verantwortungsbewusstsein als Landeshauptmann vermissen“, so Schwarz.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/