Gaál: So engagiert sind die Alltagsheld*innen im Nordbahnviertel

Neue Bewohner*innen machen ihr Grätzl lebendiger und bunter

Wien (OTS) - Im Stadtentwicklungsgebiet Nordbahnviertel am Gelände des ehemaligen Nordbahnhofes im 2. Bezirk sind bereits viele Bewohner*innen eingezogen. Und, was wäre das Nordbahnviertel schon jetzt ohne die vielen Menschen, die sich für „ihr“ Grätzel und eine gute Nachbarschaft stark machen? Alltagsheldinnen und Alltagshelden, denen das Miteinander im Stadtteil am Herzen liegt, die gerne aushelfen und sich für die Gemeinschaft einsetzen. Diese werden mit dem neuen GB*-Magazin „Das Nordbahnviertel und wir“ vor den Vorhang geholt. Und auch für junge Stadtbewohner*innen hat die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) einiges im Angebot!

„Für andere einkaufen, Nachhilfe geben, sich in einem Verein engagieren oder den öffentlichen Raum begrünen: Viele Bewohnerinnen und Bewohner setzen sich für ein gutes Miteinander ein. Sie machen ihr Grätzl lebendiger und bunter. Auch hier im Nordbahnviertel hat sich schon ein vielfältiges soziales Netzwerk gebildet! Die Expertinnen und Experten der GB* sind eine wichtige Anlaufstelle und unterstützen die Bewohnerinnen und Bewohner“, so Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Gemeinsam besser leben: Von Alltagsheldinnen und Alltagshelden im Nordbahnviertel



Das Team der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) setzte sich 2021 zum Ziel, dieses freiwillige Engagement für alle sichtbar zu machen – mit einer Nachbarschaftswoche, einem Nachbarschaftsfest und vielen anderen Aktivitäten im Nordbahnviertel. Den Abschluss bildet das druckfrische Magazin „Das Nordbahnviertel und wir“ – das von engagierten Menschen erzählt, Initiativen vorstellt und zum Nachmachen inspirieren und einladen will. Dazu haben die GB*-Stadtteilexpert*innen recherchiert, Einrichtungen besucht und sich mit vielen Nordbahnviertler*innen unterhalten.

Diese Gespräche gibt’s jetzt zum Nachlesen: Ein Interview mit der Leiterin des Integrationshauses Wien und ein Austausch mit einer Familie, die sich für Umweltschutz einsetzt. Ein Plausch mit einem Grätzl-Delegierten, der als Bewohner Entwicklungen im Stadtteil mitverfolgt und ein Treffen mit einer Gruppe von Künstler*innen, die Kunst und Kultur in den öffentlichen Raum bringen. Daneben gibt’s Wissenswertes zum Thema, was „Freiwilligenarbeit“ von „ehrenamtlichem Engagement“ unterscheidet, einen Persönlichkeitstest sowie Kontakte zu Einrichtungen und Vereinen im Nordbahnviertel.

Das Magazin „Das Nordbahnviertel und wir“ wird vor Ort verteilt und ist kostenlos im GB*Stadtteilmanagement, Nordbahnstraße 14 zu den Öffnungszeiten erhältlich. Solange der Vorrat reicht!

Faszination Baustelle: „Baustellen-Schaufenster“ und Info-Folder für junge Grätzl-Entdecker*innen

Auch auf junge Stadtbewohner*innen warten zwei neue Angebote! Ab sofort kann durch drei „Baustellen-Schaufenster“ vor Ort im Nordbahnviertel das Baustellengeschehen hautnah beobachtet werden. Begleitend dazu gibt’s ein kleines Info-Buch, speziell für Kinder.

„Ich freue mich, dass es zum Nordbahnviertel jetzt auch viel Lesenswertes gibt. Vor allem den Kindern wünsche ich viel Spaß beim Beobachten der Baustelle“, so Bezirksvorsteher Alexander Nikolai.

Komm mit uns ins Nordbahnviertel!



Was wird im Nordbahnviertel gebaut und warum? Welche Tiere leben in der Stadtwildnis der Freien Mitte und was war eigentlich vorher hier? Für alle kleinen Entdecker*innen, die noch mehr über die Baustelle und das Nordbahnviertel erfahren möchten, gestaltete das GB*Team in Kooperation mit der Baudirektion Projektleitung Wien Bahnareale das neue Bilderbuch. Hier trifft Chiara auf die Zauneidechse Emil, die mit ihr den Stadtteil erkundet, ihr viele spannende Dinge zeigt und all ihre Fragen beantwortet.

Das Buch „Komm mit uns ins Nordbahnviertel“ ist kostenlos im GB*Stadtteilmanagement, Nordbahnstraße 14 zu den Öffnungszeiten erhältlich. So lange der Vorrat reicht!

Auf der Baustelle ist immer was los!



Baustellen faszinieren, besonders auch Kinder. Vor allem, wenn sie so groß sind und so lange dauern wie im Nordbahnviertel. Vor Ort ist immer etwas los: Kräne, die schwere Dinge heben, Bagger, die Gruben ausheben, Bauarbeiter*innen, die fleißig am Werk sind und Wohnhäuser, Kindergärten, Schulen, Geschäfte, Büros, Parks und Spielplätze bauen, die dann alle gemeinsam einen neuen Stadtteil bilden. Damit das Geschehen gefahrlos live verfolgt werden kann, gibt‘s am hohen Bauzaun, der die Baustelle entlang der Bruno-Marek-Allee und der Taborstraße absichert, jetzt drei „Baustellen-Schaufenster“ – große Ausschnitte, wo sich all das einfach beobachten lässt.

„Wir freuen uns über den neuen lebendigen Stadtteil im Nordbahnviertel, der eine gute Lebensqualität für alle ermöglicht", so Beatrix Rauscher, Leiterin des zuständigen Kompetenzzentrums in der Baudirektion. „Es ist uns wichtig, schon während der Bauarbeiten einen guten Einblick in die Entwicklung des Areals zu geben und auch Kindern und Jugendlichen zu zeigen, was hier entsteht.“

Veränderung begleiten. Nachbarschaft stärken.

Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung ist seit 2012 am Gelände des ehemaligen Nordbahnhofes im 2. Bezirk aktiv. Mehr Infos: www.stadtteilmanagement.wien

„In Wiens Stadtentwicklungsgebieten schaffen wir leistbaren Wohnraum für die Wienerinnen und Wiener. Neue Angebote und zusätzliche Infrastruktur bringen mehr Lebensqualität für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner im Grätzl – und für alle, die in angrenzenden Vierteln wohnen. Die Stadtteilmanagements der GB* informieren die Bewohnerinnen und Bewohner über Neuigkeiten, stärken die Nachbarschaft und motivieren die Menschen zum Mitgestalten“, so Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál.

Austausch und Aktuelles



Welche neuen Entwicklungen und Projekte gibt es im Stadtteil? Welche Initiativen sind hier tätig? Und wie kann man selbst aktiv werden? Das erfahren Interessierte zum Beispiel beim monatlichen Nordbahnvierteltreff oder beim Grätzlforum im März 2022.

Nordbahnvierteltreff

Die nächsten Termine: 12.1.2022 und 9.2.2022, jeweils 19 bis 21 Uhr. Anmeldung unter mitte@gbstern.at (je nach Corona-Lage)

Grätzlforum Nordbahnviertel

9.3.2022, von 19 bis 21 Uhr im GB*Stadtteilmanagement Nordbahnviertel/Nordwestbahnhof, Nordbahnstraße 14, 1020 Wien (alternativ online, je nach aktueller Corona-Lage). / Schluss

