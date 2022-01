Gesunde Ernährung als Neujahrsvorsatz? „ORF III Themenmontag“ über Superfood und Alternativprodukte

Mit u. a.: Dokupremiere „Soja, Mandel, Seitan & Co – Wirklich alles besser?“, „Avocado – Superfood im Zwielicht“, „Salami – Gewürzt, gereift, gepanscht?“

Wien (OTS) - Wer sich als Neujahrsvorsatz vorgenommen hat, sich gesünder zu ernähren, muss beim Kauf von Lebensmitteln besonders gut hinschauen. Ob Superfood und Alternativprodukte wie Soja, Mandel oder Seitan wirklich besser bzw. gesünder sind und worauf Fans italienischer Kost beim Kauf von Salami und Mozzarella achten sollten, zeigt der „ORF III Themenmontag“ am 10. Jänner 2022.

Im Vorabend befasst sich „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr) mit Omikron. Sorgen die Booster-Impfungen und die neuen Impfstoffe, Valneva und Novavax, für einen besseren Schutz vor Omikron? Zu Gast dazu ist Herwig Kollaritsch, Infektiologe und Mitglied des Nationalen Impfgremiums.

Zum Auftakt des „ORF III Themenmontag“ steht die neue Dokumentation „Soja, Mandel, Seitan & Co – Wirklich alles besser?“ (20.15 Uhr) auf dem Programm. Alternativprodukte sind aus der heutigen Ernährung kaum noch wegzudenken: Soja, Seitan, Mandel, Hafer und Aspartam verdrängen Fleisch, Milch oder Zucker. Viele dieser Produkte verdanken ihren Boom dem Vorsatz, sich gesünder zu ernähren. Sie versprechen, dass man auf vertraute Geschmäcker nicht verzichten muss, um zu einem ausgewogenen Essen zu kommen. Ein Glücksfall für die Nahrungsmittelindustrie, denn all diese Spezialprodukte lassen sich auch zu deutlich höheren Preisen verkaufen. Doch halten sie wirklich, was sie versprechen? Medizinjournalist Bernhard Hain hat die gängigsten alternativen Lebensmittel unter die Lupe genommen.

Anschließend geht es mit der Dokumentation „Avocado – Superfood im Zwielicht“ (21.05 Uhr) weiter. Die wachsende Nachfrage nach der gesunden Frucht führt zu massiver Umweltzerstörung in den Anbaugebieten Süd- und Mittelamerikas. Einige Bauern in Chile sind bereits auf eine umweltschonendere Anbaumethode umgestiegen und setzen auf Bio-Avocados. Doch können sie sich langfristig gegen die mächtigen Plantagenbesitzer behaupten? Danach zeigt der Film „Salami – Gewürzt, gereift, gepanscht?“ (21.55 Uhr), was die Discounter-Salami von der traditionell hergestellten Wurst unterscheidet, bevor der Themenabend um 22.45 Uhr mit der Doku „Mozzarella – Kühe, Büffel und Mafiosi“ endet.

