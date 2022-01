Leitartikel "Corona krempelt auch die Wahl um" vom 9. Januar 2022 von Marco Witting

Innsbruck (OTS) - Sowohl thematisch als auch organisatorisch stehen die Listen bei der Gemeinderatswahl vor einer völlig neuen Situation.

Sieben Wochen vor der Gemeinderatswahl am 27. Februar geht es so langsam für die Parteien und Listen in die heiße Phase. Doch wo sonst Großveranstaltungen, Hausbesuche und Feste organisiert werden, herrscht dieser Tage vor allem Unsicherheit und Ungewissheit. Corona mischt sich in den Wahlkampf ein. Nicht nur, was die Organisation betrifft. Auch thematisch wird die Krise ihre Spuren hinterlassen. Dabei ist natürlich klar, dass in der Gemeindestube weder über die Pandemiebekämpfung noch über die Impfpflicht entschieden wird. Die Polterer und Krakeeler werden trotzdem Proteststimmen einsammeln, weil abseits von Demos auch dieser Stimm- zum Denkzettel gemacht werden kann und wird. Und es scheint schon ziemlich sicher, dass Listen in den Gemeinderat einziehen und dort sechs Jahre lang sitzen werden, obwohl ihnen früher oder später ihr einziges Thema abhandenkommen wird.

Das muss Demokratie aushalten. Und wird sie auch. Für die anderen Listen wird der Wahlkampf zum Drahtseilakt. Nicht nur inhaltlich – weil man sich’s im Kampf um jede Stimme vielleicht mit den Impfgegnern nicht verscherzen will. Sondern auch organisatorisch. Durch die Pandemie und die verschärfte Omikron-Situation geht auch ein Teil des sehr wichtigen kommunalpolitischen Dialogs verloren. Vieles wird sich dabei in die sozialen Netzwerke verlagern – was angesichts des dort gängigen Tons nichts Gutes erahnen lässt. Gleichzeitig lässt es die Situation momentan nicht zu, dass in Tirol ein „normaler“ Wahlkampf geführt wird. Daran sollten sich tatsächlich alle halten.

Die Gemeinderatswahl ist eine Richtungsentscheidung für die kommenden sechs Jahre. Jene, die sich der Wahl stellen, sollten aufpassen, dass sie nicht vorher schon irgendwo falsch abbiegen.

