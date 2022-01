SPÖ-Deutsch zu Nehammer: Neues Jahr, neuer Kanzler und altes Chaos

Chaos im Corona-Management setzt sich fort; dilletantische Vorbereitungen der Impfpflicht

Wien (OTS/SK) - „Die Regierung startet 2022 ganz nach dem Motto: ‚Neues Jahr, neuer Kanzler, altes Chaos‘“, bewertet SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch das Interview Nehammers in der Ö1-Reihe „Journal zu Gast“. „Nehammer kapituliert vor dem Virus, nimmt eine Durchseuchung der Bevölkerung in Kauf und hat eine völlig dilettantische Vorbereitung der Impfpflicht zu verantworten. Wenn er jetzt sagt, dass das Gesundheitsministerium mit den Klubs im Parlament schon eine Lösung finden wird, dann ist das nicht nur Realitätsverweigerung vor den technischen Umsetzungsproblemen, sondern auch das alte ÖVP-Muster des Abschiebens der Verantwortung. Jede Firma, die so planlos arbeiten würde, wäre längst im Konkurs.“ ****

„Wenn irgendjemand Hoffnung hatte, dass sich mit Karl Nehammer an der Spitze von ÖVP und Regierung etwas ändert, wurde spätestens jetzt - nach nur wenigen Wochen - enttäuscht. Der Kanzler von Gnaden der ÖVP-Landeshauptleute setzt die Chaos- und Skandalpolitik dieser türkis-grünen Regierung fort und sieht bereits jetzt sehr alt aus. Einen Unterschied zu Kurz und Schallenberg gibt es nicht“, kontert Deutsch die Behauptung Nehammers im Mittagsjournal, er habe einen anderen Stil als Sebastian Kurz.

Als „skandalös“ bezeichnet der SPÖ-Bundesgeschäftsführer, dass das ORF-Radio Ö1 den ÖVP-Obmann und ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer keine einzige Frage zu den erst vor Weihnachten bekannt gewordenen Chats, Stichwort „Hure der Reichen“, und den staatsanwaltlichen Ermittlungen rund um die Millionen-Steuernachlässe im ÖVP-geführten Finanzministerium stellt : „Die ÖVP versinkt immer tiefer im Korruptions- und Skandalsumpf und der ORF blendet das im ersten großen Interview im neuen Jahr völlig aus. Dass der Kanzler hier mit Samthandschuhen angefasst wird, kann sich offenbar nur die ÖVP erwarten.“ (Schluss) ar

