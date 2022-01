VP-Ofenauer: „Bundesheer-Reform verschlankt Verwaltung und stärkt die Truppe“

Kritik der SPÖ an rechtskonformer Ausschreibung bezeugt fehlenden Willen der SPÖ, das Bundesheer zukunftsfit zu machen

Wien (OTS) - „Die voranschreitende Reform des Bundesheeres sorgt dafür, dass die Verwaltung verschlankt und die Truppe gestärkt wird. Damit stellt Verteidigungsministerin Tanner sicher, dass Doppelgleisigkeiten beseitigt, effizienter sowie kostengünstiger gearbeitet wird – und gleichzeitig die Qualität des Heeres gesteigert wird“, betont der ÖVP-Bereichssprecher für Landesverteidigung Friedrich Ofenauer.

„Dass der SPÖ-Wehrsprecher an der so wichtigen Reform des Bundesheeres Kritik übt und die rechtskonformen Ausschreibungen kritisiert, bezeugt den fehlenden Willen der SPÖ, das Bundesheer bestmöglich aufzustellen und für die Bedrohungen der Zukunft fit zu machen“, so Ofenauer weiter.

