FP-Seidl: Stadtrat Hacker wieder einmal im Dauerschlaf

Tatsächliche Kosten für das KH Nord müssen endlich veröffentlicht werden

Wien (OTS) - Seit Mitte 2019 ist das skandalbehaftete und mit einem Energiering versehene Krankenhaus Nord (nunmehr Klinik Floridsdorf) nun in Betrieb.

Auf Anfrage Ende 2019, wann die Öffentlichkeit denn endlich die Endabrechnung der tatsächlichen Kosten für das Spital erfahren wird, wurde den Freiheitlichen versprochen, das im Jahr 2020 zu erledigen.

„Doch auch im Jahr 2020 hatte Stadtrat Hacker offenbar noch immer keine Ahnung, was dieser milliardenschwere Skandalbau am Ende dem Steuerzahler kosten wird. Also wurde versprochen, die Zahlen im Jahr 2021 zu veröffentlichen. Nun ist auch das Jahr 2021 zu Ende und noch immer wartet die steuerzahlende Öffentlichkeit auf die Endabrechnung“, fasst der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl zusammen.



Stadtrat Hacker stellte in Aussicht, dass ab einem Betrag über 1,341 Milliarden Euro definitiv Konsequenzen für die Führungsmannschaft im Wiener Gesundheitsverbund (ehemals KAV) drohen. Nun kann man vermuten, dass dort die Endabrechnung noch schöngerechnet wird, um die lukrativen Jobs nicht zu verlieren.

„Den besten Dienst, den die Wiener Stadtregierung dem Steuerzahler machen könnte wäre, wenn neben der Führungsmannschaft des Wiener Gesundheitsverbundes auch gleich Stadtrat Hacker von seinen Aufgaben entbunden wird und ein qualifiziertes Team aus wirklichen Experten die Gesundheitsagenden der Stadt Wien übernimmt. Doch wie nicht anders zu erwarten war hüllt sich der pinke Wurmfortsatz der Stadtregierung wieder einmal in Schweigen“, schließt Seidl.



