„Sport am Sonntag“ live aus Bischofshofen mit Sara Marita Kramer und Daniel Huber als Gäste

Am 9. Jänner um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 9. Jänner 2022 um 18.00 Uhr in ORF 1 live aus Bischofshofen mit folgenden Themen:

Skispringen: Sara Marita Kramer und Daniel Huber live zu Gast

Die Weltcupführende und der Saisonsieger über ihren Höhenflug, Olympia und die Zukunft des Skisprung-Sports.

Ski alpin: Die Ski-Stars bei den Klassikern in Adelboden und Kranjska Gora

Katharina Liensberger kämpft in Kranjska Gora um die nächsten Spitzenplätze. Österreichs Technik-Herren fordern die starken Schweizer am legendären Chuenisbärgli.

Snowboard: Daniela Ulbing und Andreas Prommegger live zu Gast

Vor den Olympischen Spielen stehen für die Snowboard-Asse noch zwei Heimweltcups auf dem Programm.

Tennis: Corona-Farce um Novak Djokovic

Ausnahme oder Abflug? Der offensichtlich ungeimpfte Rekordsieger spaltet vor den Australian Open die Sportwelt.

Rallye Dakar: Matthias Walkner beim härtesten Rennen der Welt

Das Motorrad-Ass auf Tempojagd in der Wüste von Saudi-Arabien.

