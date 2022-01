Einladung zur virtuellen Neujahrs-Pressekonferenz des österreichischen Handels am 12. Jänner

Der Handel nach 22 Monaten Corona-Pandemie. Status Update & Ausblick auf 2022.

Wien (OTS) - 22 harte Corona-Monate liegen hinter uns und ein Ende der Krise ist nicht in Sicht. Mitten im Weihnachtsgeschäft mussten die heimischen Geschäfte den vierten bundesweiten Lockdown verkraften. Allein in Wien und Niederösterreich beläuft sich die Zahl der pandemiebedingt geschlossenen Einkaufstage mittlerweile auf 152. Die staatlichen Corona-Entschädigungen decken nur einen Bruchteil der entstandenen Umsatzverluste ab. Den Handelsverband haben in den letzten Wochen unzählige Schreiben betroffener Unternehmen erreicht, die angesichts der politischen Maßnahmen in immer stärkere Liquiditätsprobleme geraten.

Wir möchten diese Situation in der Branche zum Anlass nehmen, um im Rahmen einer virtuellen Neujahrs-Pressekonferenz des österreichischen Handels ein Status Update sowie einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022 zu geben. Im Zuge dessen werden wir auch erstmals eine Strukturbilanz präsentieren, um die politischen Forderungen der Handelsbranche zu unterstreichen.

All diese Fragen werden in unserer virtuellen Pressekonferenz am kommenden Mittwoch ab 09:30 Uhr beantwortet. Im Anschluss an die PK können seitens der teilnehmenden Medienvertreter:innen weitere Fragen gestellt werden.

Ihre Gesprächspartner:

Andrea Heumann |Thalia

|Thalia Karin Saey | Dorotheum

| Dorotheum Martin Wäg | Kastner & Öhler

| Kastner & Öhler Norbert W. Scheele | C&A Österreich

| C&A Österreich Rainer Gössl | DEPOT

| DEPOT Ernst Mayr | Fussl Modestraße

| Fussl Modestraße Stephan Mayer-Heinisch | Handelsverband

| Handelsverband Rainer Will | Handelsverband

Das Pressegespräch findet virtuell statt. Sie können die PK online via Zoom verfolgen. Um teilnehmen zu können, melden Sie sich bitte sobald wie möglich per Mail an: gerald.kuehberger @ handelsverband.at

