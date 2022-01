Testaufruf nach Weihnachtsferien

LR Teschl-Hofmeister und LR Königsberger-Ludwig werben darum, das bestehende Testangebot vor dem Schulstart am Montag zu nutzen

St. Pölten (OTS/NLK) - Nach den verlängerten Weihnachtsferien beginnt am kommenden Montag für mehr als eine Viertelmillion Kinder und Jugendliche in Niederösterreich wieder der Schul- und Kindergartenbetrieb. Wie bereits vor den Feiertagen wird auch ab dem 10. Jänner die so genannte Sicherheitsphase gelten. Um den Schulstart möglichst sicher zu gestalten, appellieren die verantwortlichen Regierungsmitglieder an alle Eltern, mit ihren Kindern während des kommenden Wochenendes einen Corona-Test zu machen. „Es ist für die betroffenen Familien, aber auch für die gesamte Gesellschaft wichtig, dass die Schulen und Kindergärten offen bleiben. Wir haben deshalb den Kindergartenkindern auch Schleckertests für die Ferien mit nach Hause gegeben. Nutzen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern das bestehende Testangebot am kommenden Wochenende“, wirbt Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, alle Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen.

Und Gesundheits-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig ergänzt: „Wir haben neben den Antigentests für Schul- und Kindergartenkinder auch ausreichend Kapazitäten bei ‚NÖ gurgelt‘. Nutzen sie gemeinsam mit Ihren Kindern dieses flächendeckende Angebot an PCR-Testungen, damit wir alle möglichst sicher ins neue Jahr starten können.“

Dieser Aufruf geht selbstverständlich auch an das Bildungs- und Betreuungspersonal.

