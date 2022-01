Vergabe im Tierschutzhaus Vösendorf wieder geöffnet - Flohmarkt bleibt im Jänner coronabedingt geschlossen

Aufruf zur Unterstützung der Aktion #Nestwärmespenden

Vösendorf (OTS) -

Tiervergabe:

Wir freuen uns, dass unsere Tiervergabe seit 5. Jänner wieder geöffnet hat. Alle, die sich für unserer Schützlinge interessieren, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung unter 01 699 24 50.

Wie auch bei anderen Betriebsstätten des Handels gilt bei uns die 2G-Regel. Wir sind darauf bedacht, den Schutz unserer TierpflegerInnen und somit auch die Versorgung unserer Tiere zu gewährleisten!

Sachspenden:

Diese können täglich von Mo-Fr zwischen 08:00-18:00 vorbeigebracht werden. Für die Nestchen der Aktion #Nestwärmespenden gilt dasselbe. Gerne kann man uns die Nester auch postalisch schicken!



Unsere Adresse lautet:

Triester Straße 8, 2331 Vösendorf

Flohmarkt:

Unser Flohmarkt bleibt im Jänner vorerst geschlossen. Wir geben Bescheid, sobald sich daran etwas ändert und freuen uns, tierliebe Menschen hoffentlich bald wieder bei uns persönlich begrüßen zu dürfen!



Aktion #Neswärmespenden:

Im vorherigen Jahr konnten wir über 100 Jungvögel im Tierschutzhaus Vösendorf versorgen und aufziehen. Infrarotlampen versorgen die Eier oder Jungtiere mit Wärme. Zusätzlich dazu helfen gestrickte oder gehäkelte Wollnestchen, damit die Wärme nicht so schnell verloren geht.



Und hierbei kann uns jede und jeder helfen! Wir suchen fleißige StrickerInnen und HäklerInnen, die uns dabei tatkräftig unterstützen. Der Durchmesser der Nestchen kann variieren, begonnen bei einer typischen Eierbechergröße, bis hin zu einem Durchmesser von ca. 15 cm. Am besten eignet sich dafür übrigens feste Wolle - diese verleiht dem Nest eine besonderes Stabilität.



Die fertigen Nestchen können gerne täglich von 08:00-18:00 (auch sonntags) vorbeigebracht werden. Auch über Nestchen per Post freuen wir uns sehr! Fotos der Ergebnisse können an redaktion @ tierschutz-austria.at der über unsere Social Media Kanäle geschickt werden und werden auf unseren diversen Kanälen veröffentlicht.

Rückfragen & Kontakt:

Tierschutz Austria

Jonas von Einem

Leitung Kampagne und Presse

+43 699 16604075

Jonas.voneinem @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at