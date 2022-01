„Die Simpsons“ starten ab 10. Jänner in die neue Staffel

ORF-Premiere für neue Folgen der 33. Staffel immer montags in ORF 1

Wien (OTS) - ORF-Premiere für eine neue „Die Simpsons“-Staffel! News von der kultigen Familie aus Springfield gibt es ab 10. Jänner 2022 immer montags um 17.15 Uhr in ORF 1. Den Auftakt als erste von elf brandneuen Folgen der 33. Staffel des Serienhits macht die Episode „Millennium-Bug – Das Musical“, in der Marge eine Musical-Aufführung aus ihrer Highschoolzeit erneut auf die Bühne bringen will. Da taucht ihre einstige Erzrivalin wieder in Springfield auf.

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge: „Millennium-Bug – Das Musical“ am 10. Jänner um 17.15 Uhr

In der Highschool hat Marge Theaterkurse belegt und ihrem Lehrer Franklin Chase bei Musical-Aufführungen assistiert. Als Franklin stirbt, beschließt sie, dessen letzte Show mit allen Mitwirkenden von früher noch einmal auf die Bühne zu bringen. Erst steckt Marge voller Tatendrang. Doch ihre gute Laune verfliegt, als eine Erzrivalin aus der Schulzeit nach Springfield zurückkehrt. Regie: Rob Oliver

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at