„Das zweite Gesicht“ im Visier von Waldstätten und Koeberlin

ORF-2-Premiere für 14. Film der beliebten ORF/ZDF-Krimireihe „Die Toten vom Bodensee“ am 9. Jänner

Wien (OTS) - Noch bevor Hilde Dalik ab 10. Jänner 2022 als eines der berühmt-berüchtigten „Vorstadtweiber“ den ORF-1-Serienmontag unsicher macht, sorgt sie in einer Episodenrolle für Krimispannung in ORF 2 – wenn Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin wieder um „Die Toten vom Bodensee“ ermitteln. Ein Mord beim jährlichen Geistertanz, Visionen und „Das zweite Gesicht“ halten das ungleiche österreichisch-deutsche Duo am Sonntag, dem 9. Jänner, um 20.15 Uhr in Atem. Neben Nora Waldstätten, Matthias Koeberlin und Hilde Dalik sind in weiteren Rollen dieser ORF-Premiere u. a. auch Hary Prinz, Stefan Pohl, Christopher Schärf, Anna Herrmann, Julia Cencig, Andy Gätjen, Götz Otto und Martina Ebm zu sehen. Gedreht wurde dieser 14. Krimi der beliebten ORF/ZDF-Krimireihe im Frühjahr 2021 in Bregenz, Lindau und Umgebung. Regie bei diesem Film führte Christian Theede nach einem Drehbuch von Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann und Roland Heep. „Unter Wölfen“ ist bereits abgedreht und ebenfalls voraussichtlich 2022 on air.

Hary Prinz: „Eine mystische Geschichte“

Hary Prinz, der von Beginn der Reihe an mit dabei und erneut als Revierinspektor Thomas Komlatschek zu sehen ist, über den neuesten Film: „In diesem Fall geht es um multiple Persönlichkeitsstörung und um Missbrauch – vor einem traditionellen Hintergrund mit Perchten und Masken. Eine mystische Geschichte.“ Was auf die Rolle zukommt? „Ich spiele auch diesmal wieder den Mann im Hintergrund, der immer ein bisschen beleidigt ist, weil er von den Kolleginnen und Kollegen zu wenig wahrgenommen wird – der recherchieren und die Telefonate erledigen muss, aber eigentlich gerne mehr tun möchte und deswegen zwischen angefressen, zynisch und Witze machend versucht, seine Zeit zu verbringen.“

Mehr zum Inhalt

Die 17-jährige, völlig verstörte Lisa (Anna Herrmann) gibt bei der Polizei an, Zeugin eines Mordes gewesen zu sein. Doch: Das von ihr beschriebene Opfer lebt, und die Veranstaltung, ein Fasnet-Umzug, wird erst am folgenden Tag stattfinden. Oberländer (Matthias Koeberlin) und Zeiler (Nora Waldstätten) sind ratlos. Womit haben sie es zu tun? Mit einer pubertierenden Wichtigmacherin? Mit einer Wahrsagerin? Mit einer Verrückten, die Visionen hat? Doch dann wird tatsächlich beim Maskenumzug genau der Mann erstochen, den Lisa beschrieben hat. Und die Cops stoßen bei ihren Ermittlungen auf familiäre Abgründe. Was hat Lisas Bruder mit dem Mord zu tun? Und was weiß die Geliebte der nicht ganz so trauernden Witwe? Und über all dem die Frage: Wie konnte Lisa den Mord schon vorhersehen?

„Die Toten vom Bodensee“ ist eine Produktion der Graf Filmproduktion und der Rowboat Film- und Fernsehproduktion in Koproduktion mit ORF und ZDF, gefördert von Fernsehfonds Austria und Land Vorarlberg.

Diese und viele weitere Folgen der beliebten Krimireihe „Die Toten vom Bodensee“ können schon jetzt auf Flimmit (https://flimmit.at) gestreamt werden.

