Polaschek ruft zu Corona-Test vor Schulbeginn auf

Wien (OTS) - Die Schulen starten am Montag, 10. Jänner, mit einer Sicherheitsphase ins Finale des ersten Semesters. Um die Kinder und Jugendlichen noch besser vor dem Corona-Virus zu schützen, ruft Bildungsminister Martin Polaschek dazu auf, vor der Rückkehr an die Schulen zu testen.

„Bitte lassen Sie ihre Kinder am Wochenende testen, bevor sie am Montag wieder in die Schule gehen“, so Bildungsminister Martin Polaschek. „Die Schülerinnen und Schüler haben vor den Ferien drei Corona-Tests mit nach Hause bekommen. Ich appelliere an alle, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Überall, wo es die Kapazitäten zulassen, ist zudem ein PCR-Test sinnvoll.“

Ziel ist, dass mit Corona infizierte Kinder gar nicht erst an die Schulen zurückkommen und das Virus dort nicht weiter verbreiten können. Nur vollständig gesunde Kinder sollen am Präsenzunterricht teilnehmen. „Durch einen Corona-Test vor Schulbeginn tragen Sie dazu bei, dass die Schulen offen bleiben können. Nur durch regelmäßiges Testen können wir das Infektionsgeschehen genau beobachten, rechtzeitig Maßnahmen ergreifen und die Schulen möglichst sicher halten“, so Polaschek weiter

An den Schulen testen die Kinder selbstverständlich weiterhin drei Mal pro Woche. Neu: Ab 17. Jänner finden an allen Schulen in allen Bundesländern mindestens zwei PCR-Tests in der Woche statt. Damit wird die Sicherheit weiter erhöht. Für alle Schülerinnen und Schüler gilt weiterhin Maskenpflicht. Die Infektionszahlen werden genau beobachtet und laufend neu bewertet.

