Hut 8 Mining: 5.518 selbstgeminte Bitcoin zum 31. Dezember 2021 in Reserve; monatliches Produktionsupdate für Dezember 2021; 30 Mio. USD Anlagenfinanzierung mit Trinity Capital

Toronto (ots/PRNewswire) - Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) („Hut 8" oder „das Unternehmen"), einer der größten innovationsorientierten Pioniere des Digital Asset Mining in Nordamerika, der seit 2018 offene und dezentrale Systeme unterstützt, freut sich, das nachfolgende Unternehmensupdate zur Verfügung zu stellen.

Höhepunkte der Mining-Produktion im Dezember 2021:

276 Bitcoin wurden „geschürft", was zu einer durchschnittlichen Produktionsrate von 8,9 Bitcoin pro Tag führt;

100 % der selbst geschürften Bitcoin für den Monat Dezember wurden in Haft hinterlegt, im Einklang mit der Hodl-Strategie von Hut 8;

der gesamte in Reserve gehaltene Bitcoin-Saldo beträgt zum 31. Dezember 2021 5.518, was einem Anstieg von 97 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; und

die installierte Betriebskapazität liegt derzeit bei 2,0 EH/s, eine Steigerung der Hashrate um 125 % ab dem 31. Dezember 2020.

Operative Updates für Dezember 2021:

Kauf von 2.505 MicroBT M30S-Maschinen von Foundry Digital, die bereits am Standort des Unternehmens in Medicine Hat, Alberta, installiert wurden. Durch diese neue Welle an Minern kam im Laufe des Monats Dezember eine inkrementelle Hashrate von 228 PH/s hinzu;

2.782 effizientere MicroBT M30S und M31S+ Miner am Standort des Unternehmens in Drumheller, Alberta, installiert;

Am Standort Medicine Hat werden derzeit elektrische Upgrades durchgeführt, die erforderlich sind, um eine optimale Hashrate-Effizienz aus der laufenden Lieferung neuer MicroBT-Miner zu ermöglichen. Diese Upgrades sollen im Februar 2022 zusätzliche 450 PH/s beisteuern;

Die Erschließung und Errichtung des dritten Mining-Standorts des Unternehmens in North Bay, Ontario, geht gut voran. Aktuell ist die Planung des Lüftungssystems und des kundenspezifischen Regalsystems abgeschlossen, der Bau der Rechenzentrumsstruktur ist im Gange. Das Unternehmen erwartet, dass der Standort North Bay Mitte 2022 mit Strom versorgt wird und bis Ende des ersten Quartals 2022 mit 35 MW voll in Betrieb ist, was zu einer zusätzlichen Hashrate von rund 850 ph/s für unsere Betriebe beiträgt. Bis Ende des ersten Quartals 2022 wird unsere Hashrate an allen drei Standorten voraussichtlich bei 3,35 EH/s liegen.

Die Modernisierungs- und Entwicklungsbemühungen in Alberta und Ontario wurden im gesamten Dezember durch Lieferkettenprobleme verzögert, unter anderem durch beispiellose Überschwemmungen in Westkanada sowie anhaltende Schwierigkeiten in der Arbeitswelt, bedingt durch COVID-19.

„Es war ein großartiges Jahr für unsere Branche und ich gratuliere nicht nur dem Team von Hut 8, sondern jedem einzelnen unserer Kollegen, die hart daran gearbeitet haben, bedeutende Betriebe in Nordamerika aufzubauen", erklärte Jaime Leverton, CEO von Hut 8 Mining. „2021 war ein Jahr des Wandels für Hut 8, mit Schwerpunkten einerseits auf Wiederaufbau und Modernisierung, aber auch auf der Zukunftssicherung unseres Betriebs. Wir sind Business-Building-Technologen mit Fokus auf Diversifikation, während wir Bitcoin-Mining in den Mittelpunkt stellen. Ich arbeite seit über 20 Jahren an Innovationen und Wandel in der Technologiebranche voran und bin noch nie so voller Vorfreude und Energie ins neue Jahr gestartet."

Ausrüstungsfinanzierung mit Trinity Capital:

Am 30. Dezember 2021 hat Hut 8 Holdings Inc., eine hundertprozentige operative Tochtergesellschaft des Unternehmens, mit Trinity Capital Inc („Trinity Capital") ein vorrangiges besichertes Darlehen in Höhe von 30 Millionen USD zur Finanzierung von Ausrüstungen aufgenommen. Die Ausrüstungsfinanzierung stellt dem Unternehmen nicht verwässerndes Wachstumskapital zur Verfügung und wurde so strukturiert, dass die Unterstützung von Sicherheiten auf bestimmte neue MicroBT-Maschinen beschränkt ist, die an den unternehmenseigenen Standorten Medicine Hat, Alberta, und North Bay, Ontario, installiert werden. Das Darlehen ist über eine Laufzeit von drei Jahren rückzahlbar und hat einen Zinssatz von 9,5 %.

„Wir freuen uns, diesen Finanzierungsmeilenstein mit Trinity Capital zu erreichen", so Shane Downey, CFO von Hut 8. „Diese Fremdfinanzierung ermöglicht es uns, unsere Kapitalstruktur und die Gesamtliquidität zu erweitern und gleichzeitig attraktive Kapitalkosten mit begrenzter Sicherheit in einer traditionellen Ausrüstungsfinanzierung zu erzielen."

„Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Hut 8, einem der größten Digital Asset Miner auf dem Kontinent", erklärte Ryan Little, Geschäftsführer für Ausrüstungsfinanzierung bei Trinity Capital. „Die Kombination aus erfahrener Führung, Vision und Innovation macht Hut 8 einzigartig und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen diesen Weg zu beschreiten."

Informationen zu Hut 8:

Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner in Nordamerika und unterstützt seit 2018 offene und dezentrale Systeme. Hut 8 hat seine Niederlassungen im energiereichen Alberta und in North Bay, Ontario, Kanada, und verfügt über eine der höchsten installierten Kapazitätsraten in der Branche und hält mehr selbst geschürfte Bitcoin als irgendein anderer Krypto-Miner oder irgendein börsennotiertes Unternehmen weltweit. Hut 8 setzt sich für das Mining und das Halten von Bitcoin ein und verfügt über eine diversifizierte Geschäfts- und Einnahmestrategie, um unabhängig von der Marktrichtung von Bitcoin zu wachsen und den Aktionärswert zu schützen. Die mehrstufige Geschäftsstrategie des Unternehmens umfasst profitables digitales Asset Mining, White-Label-Hochleistungs-Compute-Hosting sowie Rendite- und Einkommensprogramme, die seinen in Reserve gehaltenen Bitcoin nutzen. Hut 8 ist der erste börsennotierte Miner der TSX und der erste kanadische Miner, der im Nasdaq Global Select Market gelistet wurde. Das Team von Business-Building-Technologen bei Hut 8 glaubt an dezentrale Systeme, verwaltet leistungsstarke branchenführende Lösungen und ist ein Innovationstreiber im Bereich Digital Asset Mining und High-Performance-Computing mit Fokus auf ESG-Ausrichtung. Mit Innovation, Fantasie und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die digitale Asset-Revolution zu definieren, um Mehrwert und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.

Informationen zu Trinity Capital:

Trinity Capital (Nasdaq: TRIN), ein intern verwaltetes Spezialkreditunternehmen, ist ein führender Anbieter von Fremdkapital, unter anderem auch für Darlehen und Ausrüstungsfinanzierung, für Unternehmen in der Wachstumsphase, die von Risikokapital- und institutionellen Eigenkapitalinvestoren unterstützt werden. Das Investitionsziel von Trinity besteht darin, laufende Erträge und in geringerem Umfang eine Kapitalaufwertung durch Investitionen zu erzielen, die in erster Linie aus Darlehen und Ausrüstungsfinanzierungen sowie Betriebskapitaldarlehen, Eigenkapital und eigenkapitalbezogenen Investitionen bestehen. Trinity ist davon überzeugt, einer der wenigen ausgewählten Spezialkreditgeber zu sein, der über fundiertes Wissen, Erfahrung und Erfolgsbilanz bei der Kreditvergabe an Unternehmen in der Wachstumsphase verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter https://trinitycap.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der jeweiligen kanadischen Wertpapiergesetze und der US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammen „zukunftsgerichtete Informationen"). Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet oder erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich solcher Dinge wie zukünftige Geschäftsstrategie, Wettbewerbsstärke, Ziele, Expansion und das Wachstum der Geschäfte, Operationen, Pläne und anderer derartiger Angelegenheiten des Unternehmens sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen werden oft mit Begriffen wie „kann", „würde", „könnte", „sollte", „wird", „beabsichtigt", „plant", „erwartet", „erlaubt", „glaubt", „schätzt", „geht davon aus", „prognostiziert", „dürfte", „könnte", „potenziell", „sieht vor", „ist darauf ausgelegt", „wahrscheinlich" oder mit ähnlichen Ausdrücken ausgedrückt und umfassen unter anderem Aussagen über die Dynamik des Bitcoin-Netzwerks, den Weg des Unternehmens, zusätzliches Bitcoin zu produzieren, die Kosten im Zusammenhang mit dem Abbau digitaler Assets, die Auswirkungen auf die globale Lieferkette, den erwarteten Zeitpunkt der Lieferungen und Upgrades von Ausrüstung, die Fähigkeit des Unternehmens, die bestehenden Produktivitätsraten und den erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses der Bau- und Erschließungsaktivitäten am dritten Mining-Standort des Unternehmens in North Bay, Ontario, aufrechtzuerhalten, einschließlich des erwarteten Strombedarfs, um diesen Standort in Betrieb zu halten, sobald er vollständig betriebsbereit ist, und der erwarteten Hashrate-Beiträge aller Standorte des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren immer auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die zwar von Hut 8 zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Dies schließt unter anderem die Möglichkeit ein, dass sich der erwartete Zeitpunkt für den Abschluss der Bau- und Erschließungsaktivitäten am dritten Mining-Standort des Unternehmens in North Bay, Ontario, aufgrund von Auswirkungen auf die globale Lieferkette weiter verzögern wird, außerdem die Fähigkeit des Unternehmens, Zinszahlungen auf alle in Anspruch genommenen Teile des Darlehens mit Trinity Capital zu leisten, die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen auf das Unternehmen, die Bedingungen des Wirtschaftszweigs, Währungsschwankungen, Steuern, Regulierung, Änderungen der Steuer- oder sonstigen Rechtsvorschriften, Konkurrenz durch andere Branchenteilnehmer, fehlende Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, Volatilität an den Börsen, politische und geopolitische Instabilität und die Fähigkeit des Unternehmens, Zugang zu ausreichendem Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten. Die vorstehenden und anderen Risiken werden im Abschnitt „Risk Factors" des Jahresberichts des Unternehmens vom 25. März 2021, der auf www.sedar.com verfügbar ist, näher beschrieben. Diese Faktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die Hut 8 beeinflussen könnten. Sie sollten jedoch genau bedacht werden, und Sie sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich derartige Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und Hut 8 lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, die zukunftsgerichtete Informationen oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen enthalten, egal ob als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Umstände oder anderweitig, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es können jederzeit neue Faktoren auftreten, und es ist Hut 8 nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen oder im Voraus die Auswirkungen jedes dieser Faktoren auf das Geschäft von Hut 8 oder das Ausmaß zu bewerten, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

