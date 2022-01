Electric Capital veröffentlicht Developer Report 2021

San Franzisko (ots/PRNewswire) - Aktivität der Krypto-Entwickler erreichte 2021 ein Allzeithoch

Electric Capital hat heute seinen Developer Report 2021 veröffentlicht, den Industriestandard für das Verständnis der aktuellen Lage in Bereich der Krypto-Entwickler-Ökosysteme. Für die Erstellung des Electric Capital Developer Reports 2021 wurden fast 500K Code-Repositories und 160 Millionen Code-Commits analysiert.

Die Aktivität der Krypto-Entwickler erreichte 2021 ein Allzeithoch 2021 war ein spannendes Jahr für Layer 1, DeFi und das gesamte Blockchain-Ökosystem. Einige wichtige Erkenntnisse:

Im Jahr 2021 wurde ein Allzeithoch von über 18K monatlich aktiven Entwicklern erreicht 65 % der aktiven Entwickler in der Kryptowirtschaft kamen 2021 neu hinzu Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana und Bitcoin waren die 5 größten Entwickler-Ökosysteme

Ethereum und Bitcoin wachsen weiter Ethereum und Bitcoin verzeichneten 2021 einen Zuwachs an Entwicklern von 42 % bzw. 9 %. Das größte Ökosystem an Tools, Apps und Protokollen ist nach wie vor Ethereum, mit einer 2,8-mal so großen Entwicklergemeinschaft wie das zweitgrößte Ökosystem. Ethereum zieht 20% aller neuen Krypto-Entwickler an, und Entwickler halten die Treue: Ethereum hat die meisten Entwickler, die über 4 Jahre dabeigeblieben sind.

Welche Ökosysteme wachsen am schnellsten? Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana und Bitcoin waren die 5 größten Entwickler-Ökosysteme im Jahr 2021. Solana stach mit einem 5-fachen Wachstum heraus, während NEAR mit einem 4-fachen Wachstum auf Platz 6 der größten Ökosysteme vorrückte. Polygon, Binance Smart Chain und Cardano haben ihr Ökosystem im Jahr 2021 mehr als verdoppelt.

Polkadot, Solana, NEAR, BSC, Avalanche und Terra wachsen schneller als Ethereum in der Vergangenheit zu einem vergleichbaren Zeitpunkt wuchs.

Wir empfehlen Ihnen, weitere Informationen direkt dem 2021 Electric Capital Developer Report zu entnehmen.

Informationen zu Electric Capital Electric Capital ist ein führendes Web3- und Blockchain-Venture-Unternehmen in der Frühphase. Wir investieren in Kryptowährungen, Blockchain-basierte Unternehmen, Fintech-Unternehmen und Marktplätze. Unser Team aus Gründern und Entwicklern kompiliert Code, analysiert Blockchains, erstellt Profile von Knoten, hilft bei der Sicherung von Kryptonetzwerken und trägt allgemein zur Krypto-Community bei. Der jährliche Electric Capital Developer Report ist der Industriestandard für das Verständnis der Entwickler-Ökosysteme in Kryptonetzwerken. Electric Capital und seine Gründer haben in Kryptounternehmen wie Anchorage, Bitwise, Celo, Coda, DerivaDex, Elrond, dYdX, Lightning Labs, Mobilecoin, Oasis und NEAR investiert.

info @ electriccapital.com

Rückfragen & Kontakt:

Maria Shen

info @ electriccapital.com