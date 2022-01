Mahrer: Gemeinsam und geschlossen gegen das Virus

Volkspartei Wien begrüßt gemeinsames Vorgehen der Bundesregierung und Länder – Impfung der Schlüssel zur Bewältigung der Pandemie

Wien (OTS) - „Die heutigen Maßnahmen, die von der Bundesregierung kommuniziert wurden, sind wichtig und richtig um den aktuellen Herausforderungen im Zuge der Corona-Pandemie auch bestmöglich begegnen zu können“, so der designierte Landesparteiobmann der Volkspartei Wien Stadtrat Karl Mahrer in einer ersten Reaktion auf die heutige Pressekonferenz.



Für Mahrer stehe vor allem die gemeinsame Entscheidungsfindung im Vordergrund. „Die Entscheidung für einheitliche Maßnahmen der Bundesregierung und der Bundesländer schafft die nötige Rechtssicherheit über die Ländergrenzen hinweg. Konsens ist die beste Lösung, um die Pandemie gemeinsam zu bewältigen“, so Mahrer weiter. Ausdrücklich begrüßt werden von Mahrer die Aussagen von Landeshauptmann Wallner hinsichtlich einer engen Abstimmung und einer gemeinsamen Bund-Länder Strategie. Gerade in einer derartigen Krise gelte es zusammen an einem Strang zu ziehen.



Auch für Mahrer ist die Impfung ein wesentliches Instrument gegen schwere Verläufe. Der Schlüssel zur letztendlichen Bewältigung der Pandemie. „Daher ist es konsequent, dass diejenigen, die bereits eine Booster-Impfung in Anspruch genommen haben, in Zukunft nicht mehr als Kontaktpersonen gelten“, so Mahrer, der abschließend an die Allgemeinheit appelliert, die zahlreichen Impfmöglichkeiten auch wahrzunehmen.



