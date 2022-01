Personalbestellungen im ORF: Dujmovits Personalchef und Totzauer Magazin-Chefin

Steinkellner-Klein wird Landesstudio-Koordinatorin

Wien (OTS) - Weitere Personalentscheidungen im ORF: ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann bestellt ab 10. Jänner 2022 Dr. Werner Dujmovits zum Hauptabteilungsleiter „Strategische Planung und Administration“ und Mag. Lisa Totzauer zur Hauptabteilungsleiterin „Magazine und Servicesendungen“. Weiters betraut der ORF-Generaldirektor Mag. Eva Steinkellner-Klein mit der Funktion der Landesstudio-Koordinatorin in der ORF-Generaldirektion. Steinkellner tritt damit die Nachfolge von Benedikt Fuchs an, der seit 1. Jänner 2022 Chefredakteur im ORF-Landesstudio Niederösterreich ist.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: "Mit seinen Qualitäten als erfahrener und umsichtiger Teamplayer an der Spitze der Personalentwicklung und –administration wird Werner Dujmovits einen wichtigen Beitrag dafür leisten, dass der ORF die Herausforderungen des digitalen Wandels und Arbeitens in diesem zentralen Unternehmensbereich bestmöglich bewältigt. Lisa Totzauer ist eine verdiente Top-Journalistin. Ich freue mich, dass wir sie für diese zentrale und verantwortungsvolle Funktion gewinnen konnten. Die regelmäßigen journalistischen Spitzenleistungen der ORF-TV-Magazine erfreuen sich großer Publikumszufriedenheit. Lisa Totzauer wird gemeinsam mit den engagierten Redaktionsteams einen wesentlichen Beitrag zur Fortsetzung dieses Erfolges leisten. Und Eva Steinkellner-Klein ist als erfahrene Landesstudio-Journalistin Garantin für die reibungslose Koordination der österreichweiten Erfolgs-Produktionen der ORF-Landesstudios.“

Dr. Werner Dujmovits, geboren 1972 in Oberwart, studierte an der Universität Wien Rechtswissenschaften. Seit 1997 ist er im ORF beschäftigt, zu Beginn in der Hörfunkintendanz unter Gerhard Weis, dem er 2001 als Referent in die ORF-Generaldirektion folgte. 2002 erhielt Dujmovits für seine juristischen Publikationen den Leopold Kunschak-Preis und kehrte als Leiter der Stabsstelle Administration (zuständig für die personellen Belange) in die Hörfunkdirektion zurück. Seit 2004 hat Dujmovits die Geschäftsführung verschiedener ORF-Tochterfirmen inne. Aktuell ist er einer der Geschäftsführer der ORF Marketing & Creation GmbH & Co. KG. Seit 2010 ist er als Chefproducer Hörfunk für die Finanzen der Hörfunkdirektion verantwortlich, seit 2019 zusätzlich auch wieder mit der Leitung der Stabsstelle Administration betraut.

Mag. Lisa Totzauer, geboren 1970 in Wien, begann ihre ORF-Laufbahn 1997 im Aktuellen Dienst des Landesstudios Niederösterreich. 1999 wechselte Totzauer in die „ZIB“-Redaktion nach Wien, wo sie zuerst bis 2003 als Redakteurin und Live-Reporterin für Innenpolitik, Chronik und Wirtschaft in der „ZIB 2“ arbeitete und bis 2007 als Innenpolitik-Redakteurin, Live-Reporterin und CvD in der „Zeit im Bild“. Von 2007 bis 2013 hatte Totzauer die Sendungsverantwortung für die „Zeit im Bild“ inne. Von 2013 bis Mai 2018 war Totzauer Infochefin ORF 1 und verantwortete die Formate „ZIB Flash“, „ZIB 20“, „DOK1“ und das „ZIB Magazin“, das die verheiratete Mutter zweier Kinder ebenso wie die Formate „Wahlfahrt“, „Wahlfahrt Europa“ und „Nationalraten – Die politische Quiz-Talk-Show“ leitend entwickelte. Seit Juni 2018 ist Totzauer Channelmanagerin von ORF 1.

Mag. Eva Steinkellner-Klein ist Chefin vom Dienst und Nachrichtenmoderatorin im Landesstudio Niederösterreich. Darüber hinaus gestaltet sie das Interview-Format „Ganz Persönlich“ für die TV-Sendung „NÖ heute“. Steinkellner-Klein wurde 1977 geboren und studierte Kunstgeschichte und Kommunikationswissenschaften in Wien. Schon während des Studiums begann sie ihre journalistische Karriere: Sie arbeitete unter anderem beim „Kurier“, „Salzburger Nachrichten“ und „profil“. Ihre ORF-Karriere startete sie 2004 im Landesstudio Niederösterreich. 2007 wechselte sie zu Ö3 nach Wien und moderierte die Ö3-Nachrichten. 2016 kehrte die Journalistin nach St. Pölten ins Landesstudio Niederösterreich zurück, wo sie auch Redakteurssprecherin ist.

