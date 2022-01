Neu am ORF-1-Serienmontag: „Why Women Kill – Der Tod steht ihnen gut“ ab 10. Jänner in ORF 1

ORF-Premiere für starbesetzten Serien-Hit mit Lucy Liu, Ginnifer Goodwin und Kirby Howell-Baptiste

Wien (OTS) - Serienhits mit Frauenpower: Nachdem die „Vorstadtweiber“ mit ihrer abschließenden sechsten Staffel den ORF-1-Serienmontag unsicher machen, geht es gleich danach hochdramatisch weiter, wenn es heißt: „Why Women Kill – Der Tod steht ihnen gut“! Ab 10. Jänner 2022 immer montags um 21.10 Uhr in ORF 1 folgt Serien-Mastermind Marc Cherry („Desperate Housewives“) in der ORF-Premiere seiner neuen spritzigen und topbesetzten Dramedy-Serie drei Frauen, die in unterschiedlichen Jahrzehnten mit der Untreue ihrer Ehemänner konfrontiert werden. Ginnifer Goodwin als biedere Hausfrau der 1960er Jahre, Lucy Liu als Society-Lady der 1980er und Kirby Howell-Baptiste als selbstbewusste Anwältin im Jahr 2019 reagieren unterschiedlich auf den Betrug. Doch eines ist sicher: Alle drei haben Rache im Kopf! Neben Liu, Goodwin und Howell-Baptiste sind in weiteren Rollen u. a. Jack Davenport, Sam Jaeger, Reid Scott, Sadie Calvano, Alicia Coppola und Alexandra Daddario zu sehen.

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge „Der Kuss der blonden Kellnerin“ am 10. Jänner um 21.10 Uhr in ORF 1

Pasadena, 1963: Gerade in ihr neues Heim gezogen, entdeckt die hingebungsvolle Hausfrau Beth Ann (Ginnifer Goodwin), dass ihr Ehemann Rob (Sam Jaeger) sie mit Kellnerin April (Sadie Calvano) betrügt. 1984: Society-Löwin Simone (Lucy Liu) erfährt während einer Party in demselben Haus von der Untreue ihres Gatten Karl (Jack Davenport). 2019: Die erfolgreiche Anwältin Taylor (Kirby Howell-Baptiste) und ihr Mann Eli (Reid Scott) leben glücklich in einer offenen Ehe, bis die Ankunft von Taylors Affäre Jade (Alexandra Daddario) für Aufruhr in ihrem Haus sorgt. Jede dieser drei Frauen versucht nun auf ihre Weise, mit dem Verrat ihrer Partner umzugehen. Regie bei der Auftaktfolge führte Marc Webb.

