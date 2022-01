RBmedia steigt in den Markt für deutschsprachige Hörbücher ein

Landover, Md. (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen übernimmt den führenden deutschen Audiobook-Verlag ABOD und bringt die neue Marke RBmedia Verlag auf den Markt

Der größte Hörbuchproduzent der Welt, RBmedia, kündigte heute mit seiner neuen Hörbuchmarke RBmedia Verlag seinen Eintritt in den deutschsprachigen Markt für Audiobooks an. In Verbindung hiermit gab RBmedia die Übernahme des deutschen Hörbuchverlags ABOD bekannt, welcher die neue Marke mit führenden Titeln beliefern wird. ABOD wurde 2012 gegründet und produziert relevante Audiobook-Titel von deutschen Verlagen im Sachbuchsegment, vor allem auf den Gebieten der Politik und Wirtschaft.

Zu den bedeutenden ABOD-Hörbuchtiteln, die unter der Marke RBmedia Verlag veröffentlicht werden sollen, zählen:

„Kreisläufe des Klimawandels: Wie Klima Feedback Loops die Welt zerstören oder retten können (Cycles of Climate Change: How Climate Feedback Loops Can Destroy or Save the World)" von Greta Thunberg und dem Dalai Lama

„Die Selbstgerechten – mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt (The Self-Righteous: My Counter-Program for Common Sense and Solidarity)" von Sahra Wagenknecht

„Zieht euch warm an, es wird heiß! Wie wir noch verhindern können, dass unser Wetter immer extremer wird (Put Warm Clothes On, It's Going to Be Hot: Understand Climate Change and Learn from the Crisis for Tomorrow's World)" von Sven Plöger, Eckart von Hirschhausen

Rudi Singer, der Gründer und Geschäftsführer von ABOD, erklärte: „Seit der Gründung von ABOD im Jahr 2012 habe ich viel Arbeit und Sorgfalt in den Aufbau eines erstklassigen Audiokatalogs gesteckt. Ich bin zuversichtlich, dass diese Bemühungen mit der Vision von RBmedia weiter an Dynamik gewinnen werden. Unter guten Konditionen werden unsere Titel im gesamten deutschsprachigen Raum und bei allen wichtigen Weiterverkäufern erhältlich sein. Es ist spannend, zu sehen, dass der deutsche Markt Teil des internationalen Wachstumsplans von RBmedia ist."

Miles Stevens-Hoare, der Geschäftsführer von RBmedia international, erläuterte: „Den deutschsprachigen Markt für digitale Hörbücher beobachten wir seit einiger Zeit, wobei wir ein konstantes, erhebliches Wachstum feststellen konnten. Wir glauben, dass er eine langfristige Wachstumschance für uns darstellt. Im Rahmen des Zusammenschlusses von ABOD und RBmedia kombinieren wir einen erfolgreichen, gut kuratierten Katalog mit unserer Kompetenz und Erfahrung beim Unternehmensaufbau im Audiosegment."

Der RBmedia Verlag wird ebenso wie die RBmedia-Hörbuchverlagsunternehmen W. F. Howes und Wavesound international tätig.

Über RBmedia

RBmedia ist der größte Hörbuchproduzent der Welt. Mit über 50000 Exklusivtiteln dominieren unsere Audiobooks kontinuierlich die wichtigsten Literaturpreise und Bestsellerlisten. Das leistungsstarke digitale Einzelhandels- und Bibliotheksvertriebsnetz des Unternehmens erreicht Millionen von Hörern in der ganzen Welt – zu Hause, im Auto und überall dort, wo sie ihre Mobilgeräte mitnehmen. Unsere Titel sind auf führenden Audioplattformen, wie etwa Audible, iTunes, Google Play, Audiobooks.com, OverDrive, Hoopla und vielen anderen mehr, erhältlich. RBmedia befindet sich im Eigentum von KKR, eines führenden globalen Investmentunternehmens. Unter rbmediaglobal.com finden Sie weitere Informationen.

Über ABOD

ABOD produziert seit fast 10 Jahren Hörbücher in den Bereichen Wirtschaft und Politik. Diese Audiobooks erscheinen unter den Marken ABOD und Hörbuch München. Sie werden in den unternehmenseigenen Tonstudios in München produziert. Dank der hauseigenen CD-Produktion des Verlags erscheinen alle Titel als greifbare Hörbücher im Buchhandel, und sie können auch bei 70 digitalen Einzelhändlern gekauft werden. ABOD ist einer der führenden deutschen Hörbuchverlage im Sachbuchsegment.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/642117/RBmedia_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Rebecca Wyatt,

800-305-3450,

rwyatt @ recordedbooks.com