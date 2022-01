CAI gibt CEO-Nachfolge bekannt

Indianapolis (ots/PRNewswire) - Michael Martin zum CEO ernannt, Gründer Robert Chew wird Vorstandsvorsitzender und Chief Innovation Officer

CAI, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technische, operative Beratung und Projektmanagement-Dienstleistungen für Life Sciences, Rechenzentren und industrielle Prozessfertigungsindustrie anbietet, hat heute bekannt gegeben, dass Michael Martin, Präsident von CAI, Nachfolger von Bob Chew als Chief Executive Officer wird. Martin wurde vom Vorstand mit Wirkung zum 1. Januar 2022 ernannt. Chew bleibt Vorstandsvorsitzender und Chief Innovation Officer.

Chew war 1996 Mitbegründer von CAI und beaufsichtigte das Wachstum zu einem weltweit tätigen Unternehmen mit einem Wert von 135 Millionen USD und 750 Mitarbeitern. Er ist Mitglied des Global Pharmaceutical Manufacturing Leadership Forum. Er und CAI haben mehrere Auszeichnungen von der ISPE erhalten, unter anderem als Mitglied des Jahres, Unternehmen des Jahres sowie den renommierten Richard G. Purdy Award.

„Die Gründung dieses Unternehmens und die schnellere und effektivere Bereitstellung von Produktionskapazitäten für einige der größten Pharma- und Biotech-Unternehmen der Welt war der Höhepunkt meiner Karriere", erklärte Chew. „Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir erreicht haben, um lebensrettende Therapien weltweit leichter verfügbar zu machen. Ich freue mich zu sehen, dass CAI unter Mikes Führung auch weiter für unsere Kunden da ist. Mike hat maßgeblich dazu beigetragen, die Vision für das nächste Kapitel von Innovation und Führung von CAI zu definieren. Unsere Aufgabe ist es, unseren Kunden dabei zu helfen, für ein besseres menschliches Erleben zu sorgen und die Arbeitswelt an sich besser zu machen."

Martin verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Pharmabranche und im Projektmanagement eines großen Pharmaunternehmens. Zudem verfügt er über Auslandserfahrung und hat Produktionsstätten in China, Puerto Rico und Irland gebaut und in Betrieb genommen. Er hat als Standortleiter für die Geräteherstellung sowie in verschiedenen Engineering- und Betriebsführungspositionen in den USA gearbeitet. In den letzten drei Jahren war er in unterschiedlichen Funktionen bei der CAI tätig, zuletzt als Präsident, in dessen Rolle er das Führungsteam leitete, um das Ziel von CAI, für ein besseres menschliches Erleben zu sorgen und die Arbeitswelt an sich besser zu machen, zu erreichen.

„CAI möchte seinen Kunden dabei helfen, ihre Ziele schneller zu erreichen, was wiederum ihren Kunden zu einer höheren Lebensqualität verhilft", erklärte Martin. „In Bezug auf unsere weitere Entwicklung bin ich zuversichtlich, dass Bobs Leidenschaft und das unerschütterliche Engagement für die Mission von CAI, die das gesamte Team inspiriert haben, unser Unternehmen und unsere Kunden zum weiteren Erfolg führen werden. Ich freue mich sehr darauf, CAI in diese aufregende Phase zu begleiten."

Martin hat einen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau von der Purdue University und einen Master in Business Administration von der Indiana University Kelley School of Business. Er ist ein professioneller lizenzierter Ingenieur und behält seine Akkreditierung auch weiter.

INFORMATIONEN ZU CAI Seit der Gründung von CAI im Jahr 1996 haben wir für Hunderte von Kunden im Rahmen tausender Projekte weltweit Dienstleistungen im Wert von fast einer Milliarde USD erbracht. Wir betreiben Niederlassungen in den USA, Kanada, Australien, den Niederlanden, Korea, der Schweiz, Indien, Irland, Italien, China, Singapur, im Vereinigten Königreich und in Malaysia und haben ein internationales Team von über 750 Fachleuten aufgebaut, das mittels eines globalen Unternehmens lokale Unterstützung bietet. Unsere Leistungen in den Bereichen Engineering, Technik und Beratung sind darauf ausgelegt, unternehmenskritische Einrichtungen mit einem hohen Maß an Leistung und Zuverlässigkeit bereitzustellen. CAI bietet höheren Standard, wenn es um Betriebsbereitschaft und Inbetriebnahme geht. www.cagents.com

