Favoriten: Konzert der Damen-Kapelle „Wiener Hofburg“

Wien (OTS/RK) - 1993 hat die Violinistin Gabriele Fussgänger-Karlinger die beliebte Damen-Kapelle „Wiener Hofburg“ ins Leben gerufen. Das große Repertoire der im In- und Ausland aktiven Formation erstreckt sich von „klassischer“ Salonmusik bis zu neuzeitlichen Melodien. Wieder einmal konnte der Verein „Kultur 10“ das Ensemble für einen Auftritt zum Jahresanfang verpflichten: Am Sonntag, 9. Jänner, verbreiten Fussgänger-Karlinger und ihre charmanten Musikerinnen beim „Favoritner Neujahrskonzert“ im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) mit beschwingten Kompositionen von Johann Strauß und anderer Tondichter eine frohe Stimmung. Beginn ist um 16.00 Uhr. Wer beim vergnüglichen Start in das Jahr 2022 dabei sein möchte, bezahlt dafür 12 Euro. Das Publikum wird um Einhaltung der aktuellen Corona-Vorgaben und um Reservierungen gebeten: Telefon 0660/46 46 614 („Kultur 10“, Ehrenamtliches Sekretariat: Roswitha Jarolim).

E-Mails an den Verein „Kultur 10“: waldmuellerzentrum@chello.at

Viel Applaus erhielt das Damen-Orchester „Wiener Hofburg“ bei Gastspielen in aller Welt. Mehrfache Engagements bei Rundfunk und TV, Konzerte auf großen Bühnen und Darbietungen bei Ball-Abenden unterstreichen den guten Ruf der Kapelle. „Kultur 10“ hat von Jänner bis März zahlreiche weitere Veranstaltungen im „Waldmüller-Zentrum“ vorbereitet (Frühschoppen, Erinnerung an Walter Hojsa, „Fünf-Uhr-Tee“ mit Kurt Strohmer, Jazz mit Heini Altbart, Malereien-Ausstellung, etc.). Alle Details dazu sind per E-Mail zu erfragen: waldmuellerzentrum@chello.at.

Kulturelle Angebote im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

