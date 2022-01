Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 7.1.: „Bewegte Bits“

Wien (OTS) - Hanna Sommersacher spricht mit Stefan Lederer, Mitgründer und Vorstandschef des Kärntner Unternehmens Bitmovin, darüber, wie Video-Streaming den CO2-Fußabdruck verkleinern kann und wie wichtig Forschung und geeignete Fachkräfte dabei sind - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 7. Jänner um 9.42 Uhr in Ö1.

Video-Streaming ist aus dem heutigen Medienkonsum nicht mehr wegzudenken. Das Streaming erzeugt enorme Datenmengen. Das Kärntner Unternehmen Bitmovin arbeitet daran, diese Datenflut zu bändigen. Die Technologie made in Klagenfurt ist gefragt: Mehr als 400 Kunden weltweit – darunter die BBC und die New York Times – nutzen Video-Infrastruktur von Bitmovin. Mitgründer und Vorstandschef Stefan Lederer ist überzeugt, dass der Streaming-Markt massiv wachsen wird:

„Deshalb müssen wir Schritte setzen, damit das Internet morgen auch noch funktioniert. Das erreichen wir nur durch bessere Kompression und bessere Technologie. Das ist unsere DNA.“ Wie Video-Streaming den CO2-Fußabdruck verkleinern kann und wie wichtig Forschung und geeignete Fachkräfte für das Unternehmen sind, ist in der Wiederholung dieses „Saldo“-Interviews aus dem Sommer zu hören.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

01 36069/19121

claudia.zinkl @ orf.at