Prokrastination und Probleme mit den Lieferketten sind Themen bei „Fannys Friday“ am 7. Jänner in ORF 1

Anschließend: „Fannys Friday Doku“ ist „Dem Glück auf der Spur“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 7. Jänner 2022, widmet sich „Fannys Friday“ um 15.45 Uhr in ORF 1 folgenden Themen: Was bedeuten die derzeitigen Probleme bei Produktion und Lieferketten für das Import-Land Österreich und wie soll man mit Prokrastination, also dem Aufschieben von anstehenden Aufgaben, umgehen? Außerdem: Lena wurde vom Blitz getroffen und erzählt von ihrem neuen Leben und „Science Buster“ Martin Moder gibt Einblick in die Malariaforschung und was diese mit Käse verbindet. Die anschließende „Fannys Friday Doku“ um 16.15 Uhr ist „Dem Glück auf der Spur“. Danach präsentiert ab 16.40 Uhr „Die Superkräfte der Tiere“ zwei neue Folgen und „Ausgetrickst“ geht mit einer magischen Ausgabe an den Start.

„Fannys Friday“ – Das Magazin (15.45 Uhr)

Das Problem mit der Lieferkette: Autos, Fahrräder oder die Playstation 5 – auf diese Produkte müssen Kundinnen und Kunden weltweit derzeit lange warten. Corona hat Produktion und Lieferketten durcheinandergebracht und Österreich ist als Import-Land besonders stark davon betroffen. Muss man sich in Zukunft auf leere Regale einstellen?

Prokrastination: Aufgaben aufschieben, das kennen viele. Zum Problem wird es dann, wenn Dinge, die erledigt gehören, ewig rauszögert und am Ende gar nicht gemacht werden. Was hilft, wenn vor der Deadline alles andere wichtiger ist als das Beenden der Aufgabe? Reporterin Paula hat sich bei Studentinnen und Studenten Tipps geholt und mit einer Anti-Prokrastinations-Spezialistin gesprochen.

„Science Buster“ Martin Moder über Käse als Schutz gegen Malaria: Bei der Wahl ihrer Opfer sind Gelsen wählerisch. Anziehend wirkt auf sie unter anderem der Körpergeruch. Besonders Käsefüße scheinen es den Stechmücken angetan zu haben. Der Käsegeruch wird von Bakterien verursacht, die – wenig überraschend – auch bei Käse vorkommen. Martin Moder gibt Einblick in die Forschung, die einen Weg gefunden hat, Malariaansteckungen mit Käse vorzubeugen.

Vom Blitz getroffen: Als wäre sie jahrelang tot gewesen – so hat sich Lena gefühlt, als sie aus dem Koma aufgewacht ist. Sie wurde vor zwei Jahren vom Blitz getroffen und dabei schwer verletzt. Im Gespräch mit Lisa Gadenstätter erzählt sie, warum sie dennoch ihr altes Leben nicht zurück will und ob der Blitz für sie Zufall oder Schicksal war.

„Fannys Friday Doku: Dem Glück auf der Spur“ (16.15 Uhr)

Viele wollen es finden und leben: Glück. Doch jede und jeder definiert Glück anders: Familie, Job, Freundschaft, Reisen, Selbstverwirklichung, Ruhe und noch vieles mehr. Yvonne Lacina-Blaha und Philipp Maschl sind in der Doku dem Glück auf der Spur. Dabei besucht Yvonne Lacina-Blaha Menschen, die ihr Leben geändert haben, um ihr Glück zu finden. Sie hat einen ehemaligen PR-Mitarbeiter getroffen, der sich nach 15 Berufsjahren seinen Jugendtraum verwirklicht hat, eine Grafikerin, die ihr Hobby zum Beruf gemacht hat, und vier Freunde, die das Meer vermisst und dadurch ihre Leidenschaft fürs Handwerk entdeckt haben. Philipp Maschl trifft Wissenschafterinnen und geht dabei den Fragen nach, ob Glück bestimmbar ist und warum wir überhaupt nach Glück streben. Für Brigitte Lueger-Schuster, Professorin am Institut für Klinische und Gesundheitspsychologie an der Uni Wien, gibt es viele Definitionen von Glück. Laut Lueger-Schuster neigen viele zur Selbstoptimierung und tun alles, um glücklich werden. Doch oft führen diese großen Erwartungen weg vom Glück. Ähnliches beschreibt die Glückstrainerin Katharina Mühl. Für sie bedeutet Glück „subjektives Wohlbefinden“. Geht es nach ihr, sollen viele Glücksmomente im Alltag bewusster wahrgenommen werden, denn Glück sei laut der Wienerin trainierbar.

Neue Doppelfolge „Die Superkräfte der Tiere“ und Wiedersehen mit „Ausgetrickst“

Zwei neue Folgen von „Die Superkräfte der Tiere“ (16.40 Uhr und 17.10 Uhr) widmen sich u. a. „Unwiderstehlichen Hundeaugen“ und der Heimatverbundenheit von Schildkröten. Anschließend können sich Jung und Alt auf eine Episode von „Ausgetrickst“ (17.35 Uhr) mit YouTube-Star und Zauberkünstler Eric Leclerc freuen. Dabei zaubert er u. a. aus dem Nichts Kekse hervor. Andi Knoll ist im Deutschen wie gewohnt als Eric zu hören.

