AKNÖ-Wieser: Dank an pensioniertes Gesundheitspersonal im Kriseneinsatz – Weiteres Alarmsignal für Politik

St. Pölten (OTS) - Seit Anfang Dezember kontaktiert die NÖ Landesgesundheitsagentur pensioniertes Gesundheitspersonal, um das bestehende Personal in den Kliniken zu entlasten. 50 Pflegekräfte und Ärzt*innen sind diesem Aufruf gefolgt und aus der Pension kurzfristig zurückgekommen, um ihre Kolleg*innen zu unterstützen. „Für die große Hilfsbereitschaft und Unterstützung möchte ich mich herzlich bedanken. Meine Anerkennung gilt auch allen anderen Leistungsträger*innen in den Krankenhäusern, den Pflegeeinrichtungen und mobilen Betreuungsdiensten, die seit fast zwei Jahren rund um die Uhr für uns im Einsatz sind“, so AK Niederösterreich Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser.



Die Rückholung von pensionierten Mitarbeiter*innen ist jedoch auch ein weiteres Alarmsignal an die Politik. „Den Versorgungsproblemen wegen Personalmangel sind endlich zukunftsfähige Lösungen entgegenzusetzen. Niederösterreich darf nicht nur über Personalengpässe lamentieren, die Politik ist zum Handeln aufgefordert! Dabei ist es unerlässlich, in das Gesundheitswesen zu investieren, um auch in Zukunft für alle Fälle gerüstet zu sein. Arbeiterkammer Niederösterreich und ÖGB Niederösterreich haben ihre Lösungsvorschläge für bessere Versorgungssicherheit im Gesundheitswesen an Regierung und Politik übermittelt. Wir werden auch weiterhin mit aller Kraft, nachhaltige Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmer*innen einfordern “, betont Wieser.



Eine zusätzliche Gefahr für die Pflegeversorgung ortet Wieser durch das Auslaufen der dreijährigen Ausbildung an Pflegeschulen. Wenn die Ausbildungsplätze nicht ersetzt werden, wird sich der Personalmangel noch weiter verschärfen. Ein existenzsicherndes Einkommen, analog der Bezahlung von Polizeischüler*innen in der Höhe von 1.700 Euro, ist eine weitere notwendige Voraussetzung, um mehr Menschen für den Pflegeberuf zu gewinnen. "Letztendlich erfüllt die Pflege eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Dazu ist insgesamt mehr Personal und eine entsprechende Finanzierung notwendig.“, so Wieser weiter.



Für das bestehende Pflegepersonal braucht es in einem ersten Schritt endlich die Auszahlung des lange versprochenen 500€-Coronabonus. Zusätzlich fordert Wieser die Ausweitung der Coronaprämie auf alle Leistungsträger*innen in der Krise. "Langfristig sind höhere Gehälter, kürzere Arbeitszeiten und ein adäquater Personalschlüssel Grundvoraussetzungen, um mehr Personal für die Pflege zu gewinnen und zu halten."



