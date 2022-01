„Bewusst gesund“: Adipositas – Stoffwechselexperte Dr. Florian Kiefer zu Gast im Studio

Außerdem am 8. Jänner um 17.30 Uhr in ORF 2: Prof. Meryn informiert über mögliche Therapien bei Hand-Arthrosen

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 8. Jänner 2022, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Entlastung – Abnehmen für die Gelenke

Wolfgang Jeschko ist 48 alt und hatte schon immer Probleme mit seinem Gewicht. Durch jahrelanges Fußballspielen kamen Kniebeschwerden dazu. Die Gelenke haben die übermäßige Belastung nicht mehr ausgehalten. Nun hat der Wiener 20 Kilogramm abgenommen und schafft es durch richtige Bewegung und passende Ernährung, seine Gelenke zu schonen. Gestaltung: Steffi Zupan.

Adipositas

In Österreich sind drei Millionen Menschen übergewichtig, eine Million gilt sogar als fettleibig. In unserem Schweinsbraten-, Schnitzel- und Mehlspeisland werden die gesundheitlichen Folgen vielfach nicht ernst genug genommen. Doch Gewichtsreduktion ist nur ein Faktor für den Gesundheitszustand, noch wichtiger dürfte neuesten Untersuchungen zufolge Bewegung sein. Eine weitere Rolle könnte auch die Zusammensetzung des Körperfetts spielen. Je mehr braunes Fett, umso gesünder – das zeigen erste Daten einer Studie von Dr. Florian Kiefer. Der Stoffwechselexperte ist zu Gast in „Bewusst gesund“.

Stiegenfit – Tipps zur täglichen Bewegung

In der Seestadt Aspern sind manche Stiegenhäuser anscheinend zu Turnhallen geworden. In zahlreichen Gebäuden hängen Plakate mit Anleitungen zu alltagstauglichen Fitnessübungen. Einfach eine oder zwei Übungen im Stiegenhaus machen – auch in Straßenkleidung – und schon kann es wieder weitergehen. Das Projekt „Stiegenfit“ wurde während des Lockdowns vor einem Jahr entwickelt und geht auch nach den Lockdowns weiter, denn die Plakate haben regen Zuspruch. Gestaltung: Steffi Zupan.

Hand-Arthrosen

Diffuse Schmerzen im Handgelenk, Bewegungen wie Drehen oder Schneiden machen Probleme – dahinter verbirgt sich oftmals eine beginnende Arthrose, also eine Knorpel-Abnützung. Die häufigste Form ist die sogenannte Rhizarthrose, betroffen ist dabei das Daumensattelgelenk. Sind die Finger von degenerativen Prozessen beeinträchtigt, spricht man von Bouchard- oder Heberden-Arthrose. Über mögliche Therapien bei Hand-Arthrosen informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Veränderung – Pflegetipps für die Haut im Alter

Die Haut ist unser größter Schutz vor der Außenwelt. Täglich setzen wir sie Kälte, Sonne, Hitze und Schmutz aus. Vor allem durch zu hohe UV-Belastungen entstehen viele Hautschäden, so wird z. B. weißer Hautkrebs immer häufiger. Auch unser Lebensstil hinterlässt seine Spuren. Neben schlechtem Essen und wenig frischer Luft können auch Hormonumstellungen und die Psyche starke Auswirkungen auf die Haut haben, was sich durch vorzeitige Hautalterung wie Pigmentflecke und Falten bemerkbar macht. Gestaltung: Larissa Putz.

