AVISO: Kabarettgala “Geschmiert, geschoben und gemauschelt - Lachen gegen Korruption” mit Foto- und Videomöglichkeit

Kabarett zugunsten der Initiative Saubere Hände sowie der Organisationen Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren, 9. Jänner um 20 Uhr

Wien (OTS) - Am kommenden Sonntagabend wird niemand geschmiert. Das ist ungewöhnlich, schließlich galt schon lang vor der Pandemie in Österreichs Spitzenpolitik die 3G-Regel: geschmiert, geschoben und gemauschelt. Wo so viele Hände die anderen waschen, sollten eigentlich alle saubere Hände haben. Aber weit gefehlt. Dieses, auf den ersten Blick so harmlose, Alpenländchen rangiert auf dem Korruptionsindex von Transparency International auf Platz 15. Korruption können wir!

Die Angeschmierten sind dabei allzu oft die Steuerzahler:innen. Jeder Cent, der in falschen Taschen landet, fehlt anderswo: in Schulen, in Krankenhäusern, bei den Öffis. Die, die uns ausrauben, haben wir selbst gewählt.

Es soll sich ändern, es muss sich ändern. Deshalb veranstalten wir gemeinsam mit der traditionsreichen Kleinstbühne “Kulisse” eine Kabarettgala: “Lachen gegen Korruption” am 9. Jänner – mit den Größen des politischen Kabaretts:

Caroline Athanasiadis

Nikbakhsh & Oppitz

Gebrüder Moped

Stefanie Sargnagel

Zwischen den Sketches wird Martin Kreutner, Initiator der Organisationen Rechtsstaat und Anti-Korruptionsvolksbegehren, alle Fragen zu Korruption beantworten. Durch den Abend führt Ursula Bittner von der Initiative Saubere Hände.

Der Gesamterlös des Abends kommt der Antikorruptionsinitiative Saubere Hände sowie den Organisationen Rechtsstaat und Anti-Korruptionsvolksbegehren zugute.

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen.

Datum: Dienstag, 9. Jänner 2022

Zeit: 20.00 Uhr

Ort: Kulisse, Rosensteingasse 39, 1170 Wien

Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu Interviews mit allen Kabarettist:innen und den Vertreter:innen der Organisationen.

Für Interviews bitten wir um eine Voranmeldung unter:

info@sauberehaende.org

Rückfragen & Kontakt:

Sprecherin Saubere Hände

Mag.a Ursula Bittner, MBA

Mobil: (+43) 664 960 64 29

info @ sauberehaende.org