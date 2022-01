Mehr als 20.000 Geschenke für die Aktion "Spielen Sie Christkind"!

Samariterbund startete zum neunten Mal gemeinsam mit der Österreichischen Post AG die Weihnachtsaktion für Kinder in Armut

Wien (OTS) - Bereits zum neunten Mal fand heuer die Aktion "Spielen Sie Christkind" von Samariterbund und der Österreichischen Post AG statt, bei der kostenlos Pakete an sozial benachteiligte Kinder verschickt werden konnten. Dieses Jahr wurden wieder über 20.000 Geschenke abgegeben.

Hohe Beteiligung trotz Lockdown

"Trotz der schwierigen Bedingungen mit Corona, Lockdown und Quarantäne beteiligten sich auch heuer wieder tausende Menschen an der Christkind-Aktion. Ich bedanke mich bei allen, die Christkind gespielt haben und damit über 20.000 Kindern eine Freude machen konnten", freut sich ASBÖ-Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller über die hohe Beteiligung. "Gerade in Zeiten einer globalen Pandemie zeigt sich die Solidarität der Menschen besonders."

Auch zahlreiche Unternehmen und Schulen sammelten für die Aktion und brachten die Geschenke persönlich zu Samariterbund-Standorten in ganz Österreich. Prominente Unterstützer*innen wie Schauspieler Erwin Steinhauer oder Boxerin Nicole Wesner warben für die Aktion.

Dort helfen, wo Armut Alltag ist

"Es ist erschreckend: Fast jedes fünfte Kind in Österreich ist von Armut betroffen und die finanzielle Situation erlaubt es den Eltern nicht, für die Kinder Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Hier greifen wir mit der Weihnachtsaktion 'Spielen Sie Christkind' ein und zeigen den Kindern, dass jemand da ist, der an sie denkt. Es ist schön zu sehen, dass die Zahl der Unterstützerinnen und Unterstützer jedes Jahr steigt", so Hundsmüller.

Die Österreichische Post AG unterstützt die Aktion bereits seit 2013. Pakete für "Spielen Sie Christkind" wurden von der Post kostenlos entgegengenommen, eigens bereitgestellte Paketmarken konnten online heruntergeladen und aufs Paket aufgeklebt werden. Die Aufgabe war damit auch dieses Jahr kontaktlos in den SB-Zonen der Post möglich.

"Die 20.000 Geschenke beweisen, dass die Christkind-Aktion zweifelsohne als sehr erfolgreich bezeichnet werden kann. Viele sozial benachteiligte Kinder erhalten dadurch wieder Hoffnung und Zuversicht und deshalb sind wir froh, dass wir die Aktion wieder gemeinsam mit dem Samariterbund gestartet haben", betont der Generaldirektor der Österreichischen Post AG, DI Dr. Georg Pölzl.

"Für hunderttausende Kinder ist es keine Selbstverständlichkeit, dass sie am Heiligen Abend etwas geschenkt bekommen. Mit der Samariterbund-Aktion erhalten viele dieser Kinder aber liebevoll verpackte Weihnachtsgeschenke! Es ist wirklich wunderschön zu sehen, wie sie sich über die Geschenke freuen. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei allen bedanken, die diese Aktion ermöglichen", erklärt Hundsmüller.

Samariterjugend hilft Kindern in Not

Die Samariterjugend unterstützt die Aktion tatkräftig mit. Die jungen Samariter*innen halfen beim Sortieren der Packerl nach Alter und Geschlecht. Die Pakete wurden in der Weihnachtszeit von der Samariterjugend sowie haupt- und ehrenamtlichen Samariter*innen an Kinder aus sozialen Einrichtungen und benachteiligten Familien in ganz Österreich verteilt.

