Fachschule Zwettl-Edelhof öffnet Ausbildung „Sozialbetreuungsberufe“ für Quereinsteiger

LR Teschl-Hofmeister: Qualifiziertes Personal ist wichtigste Ressource im Pflege- und Betreuungsbereich

St.Pölten (OTS) - Bereits voriges Schuljahr ist die vierjährige Fachrichtung „Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum“ an den Landwirtschaftlichen Fachschulen (LFS) Poysdorf, Warth und Zwettl-Edelhof angelaufen. Ab dem September 2022 öffnet die Fachschule Zwettl die Ausbildung nun auch für Quereinsteiger. Anmeldungen werden schon entgegengenommen.

„Dem Bereich Pflege und Betreuung kommt aufgrund der demographischen Entwicklung eine immer größere Bedeutung zu. Dabei ist und bleibt das Personal die wichtigste Ressource. Daher ist die Öffnung der Ausbildung in den Sozialbetreuungsberufen an der Fachschule Zwettl-Edelhof ein wichtiger Schritt, auch in Zukunft den Pflegereich personell auszustatten“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Wir müssen alles daransetzen, um potentielle Interessenten für dieses Berufsfeld zu begeistern. Dazu braucht es umfassende Informationen zum Pflegeberuf. Zudem sind die berufsbegleitende Ausbildung und die Durchlässigkeit des Bildungssystems auszubauen“, so Teschl-Hofmeister.

„Für Erwachsene besteht ab dem kommenden Schuljahr die Möglichkeit, die Fachrichtung ‚Sozialbetreuungsberufe‘ auch im zweiten Bildungsweg in nur zwei Jahren zu absolvieren. Für den Einstieg in den dritten Jahrgang ist ein Aufnahmegespräch über die Berufserfahrungen und die Vorbildung notwendig“, betont Direktorin Maria Edlinger von der LFS Zwettl-Edelhof. „Dabei arbeiten wir sehr eng mit der Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Zwettl zusammen. Deren Direktorin Martina Grubmüller ist auch an der Fachschule die Lehrgangsleiterin“, betont Direktorin Maria Edlinger. Gerade für das strukturschwache Waldviertel bietet die Ausbildung im sozialen Bereich sehr gute Berufsaussichten.

Die angehenden Fachsozialbetreuer und Pflegeassistenten erwerben ein fundiertes pflegerisches Wissen sowie umfassende soziale Kompetenzen. Im Unterricht erfolgt eine enge Verschränkung von Theorie und Praxis, der von erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern geleitet wird.

Nähere Informationen beim Büro LR Teschl-Hofmeister unter 02742/9005-12655, Dieter Kraus, und e-mail dieter.kraus @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse