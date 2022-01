UNITY Austria setzt auf mehr Kundennähe

Managementberatung jetzt mit Standort in Salzburg

Salzburg (OTS) - Die UNITY Austria GmbH ist seit Anfang Jänner in Salzburg ansässig. Die erfolgreiche Managementberatung hat in der Imbergstraße 2 ihre Büros bezogen. Bereits im Jahr 2008 wurde die UNITY Austria GmbH gegründet. In den vergangenen 14 Jahren konnten mehr als 40 Kunden in über 130 Projekten durch nationale und internationale Expertenteams begleitet werden. Dabei profitiert UNITY Austria von der branchenübergreifenden Erfahrung und umfassenden Digitalisierungsexpertise der 1995 in Deutschland gegründeten Muttergesellschaft UNITY AG. In Österreich konnten bisher vor allem Projekte im Gesundheitswesen sowie in der produzierenden Industrie umgesetzt werden.

„Der Vergrößerung unserer Kundenbreite in ganz Österreich wollen wir nun Rechnung tragen. Mit Jahresbeginn 2022 haben wir daher unsere österreichische Niederlassung nach Salzburg verlegt. Damit stellen wir eine größere Nähe zu unseren Kunden sicher.“, sagt Florian Heffeter, Geschäftsführer der UNITY Austria GmbH.

„Die Entwicklung unserer Landesgesellschaft in Österreich zeigt deutlich, dass UNITY auch hierzulande als Partner geschätzt wird. Wir freuen uns, mit der neuen Niederlassung in Salzburg sowohl unseren Kunden als auch unserem lokalen Team eine wunderbare Anlaufstelle bieten zu können.“, meint auch Christoph Plass, Gründungsmitglied und Vorstand der UNITY AG sowie Geschäftsführer der UNITY Austria GmbH.

Als gebürtiger Salzburger freut sich Florian Heffeter besonders über den Standortwechsel. Er verantwortet seit Jänner 2020 die Geschäfte der UNITY Austria. Der 40-jährige Medizininformatiker ist branchenübergreifend als Experte für Organisationsentwicklung und Change Management sowie für die Branchenschwerpunkte Gesundheitswesen und Pharma/MedTech tätig. „Ich blicke auf 20 Jahre Tätigkeit in verschiedenen Positionen in der Gesundheitswirtschaft zurück, die mir viel Praxis-Know-how und Erfahrungsbreite gebracht haben. Genau diese Bandbreite an Erfahrungen kann ich unseren Healthcare-Kunden und der Industrie nun anbieten. Wir wollen unsere Kunden erfolgreich machen und das erfordert eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“, so Heffeter.

Rückfragen & Kontakt:

UNITY Austria GmbH

Florian Heffeter

Imbergstraße 2

5020 Salzburg

www.unity.at

Mobil +43 664 1428452

Telefon +43 662 243382-1 (AT)

Telefon +49 2955 743-133 (DE)

Telefax +43 662 2433830

florian.heffeter @ unity.at