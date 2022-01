Neuer Rekord: Post transportierte 184 Millionen Pakete im Jahr 2021

Mengensteigerung um 11 Prozent – Post will 1.500 Mitarbeiter*innen zusätzlich einstellen

Wir haben mit dem Wachstum des Paketgeschäfts gerechnet und daher schon rechtzeitig die Weichen für Kapazitätssteigerungen gestellt. Das gelbe Herz der Post sind aber die tausenden Postler*innen in ganz Österreich, die auch heuer in herausfordernden Zeiten einen großartigen Job gemacht haben, ihnen gilt mein besonderer Dank. Für 2022 rechnen wir mit weiterem Wachstum und sind auf dieses gut vorbereitet DI Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik, Österreichische Post AG

Wien (OTS) - Das zu Ende gegangene Jahr hat der Österreichischen Post einen neuen Paketrekord beschert: 184 Millionen Pakete wurden 2021 transportiert, das entspricht einem Plus von 11 Prozent. Zum Vergleich: 2020 hat die Post 166 Millionen Pakete verarbeitet, 2019 – dem letzten Geschäftsjahr vor der COVID-19-Pandemie – waren es 127 Millionen Pakete.

Der Anstieg der Paketmengen ist im Wesentlichen auf das Wachstum des E-Commerce zurückzuführen, dieses war auch 2021 stark von den Entwicklungen der Pandemie geprägt. Eine abnehmende Konsumlust sowie Lieferkettenprobleme tragen nun dazu bei, dass die Wachstumskurve allmählich auf ein organisches Niveau zurückgeht.

„ Wir haben mit dem Wachstum des Paketgeschäfts gerechnet und daher schon rechtzeitig die Weichen für Kapazitätssteigerungen gestellt. Das gelbe Herz der Post sind aber die tausenden Postler*innen in ganz Österreich, die auch heuer in herausfordernden Zeiten einen großartigen Job gemacht haben, ihnen gilt mein besonderer Dank. Für 2022 rechnen wir mit weiterem Wachstum und sind auf dieses gut vorbereitet “, erklärt DI Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik, Österreichische Post AG.

An durchschnittlichen Tagen im Jahr 2021 transportierte die Post österreichweit rund 730.000 Pakete, im Dezember stieg diese Zahl an mehreren Tagen auf über eine Million Pakete an.

2022: Mehr Sortierkapazitäten und mehr Personal



Im vergangenen Jahr hat die Post ihre Infrastruktur enorm ausgebaut: 2021 wurde der Spatenstich zur Erweiterung des Logistikzentrums in Allhaming gefeiert, die Erweiterungen der Logistikzentren in Wolfurt, Hagenbrunn und Kalsdorf sowie die Paketsortierung im neuen Logistikzentrum in Vomp haben erfolgreich ihren Betrieb aufgenommen. Mit Ende 2021 hat das Logistiknetzwerk der Post eine Sortierkapazität von 90.000 Paketen pro Stunde erreicht. 25 Postbasen, von denen aus die Zustellung erfolgt, wurden eröffnet oder erweitert und sind speziell auf die steigenden Paketmengen ausgerichtet.

Auch 2022 geht das Ausbauprogramm der Post weiter: 23 Postbasen-Projekte sollen umgesetzt werden, des Weiteren nehmen die Erweiterungen der Logistikzentren in Allhaming sowie die dritte Ausbaustufe im Logistikzentrum in Kalsdorf ihren Betrieb auf. Im Frühjahr wird der Spatenstich für die Erweiterung des Paket-Logistikzentrums in Wien-Inzersdorf erfolgen.

Auch beim Personalstand wird die Post weiterwachsen: Schon seit 2019 hat der Logistikkonzern fast 550 zusätzliche Personen aufgenommen, nun folgt der nächste Wachstumsschritt, mit dem 1.500 zusätzliche Jobs geschaffen werden. Die Post spricht dabei auch gezielt über 50-Jährige und Langzeitarbeitslose an und setzt dazu auch auf Kooperationsprojekte, etwa mit dem AMS.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Post AG

Mag. Ingeborg Gratzer

Leitung Presse & Interne Kommunikation

+43 57767 - 32010

presse @ post.at