AVISO / PK 13. Jänner: Zehn humanitäre Krisen unter dem Radar der Öffentlichkeit

Online-Mediengespräch: Präsentation des Reports „Suffering in

Silence“ – Donnerstag, 13. Jänner 2022, um 10 Uhr via ZOOM.



Im letzten Jahr machten große humanitäre Krisen Schlagzeilen: Die

Machtübernahme und das damit verbundene Leid in Afghanistan, die

schweren Folgen des Krieges in Syrien oder die eskalierende Gewalt

in Äthiopien. Doch wo leiden Millionen Menschen an Hunger, Gewalt,

Vertreibung und den Auswirkungen der Klimakrise – abseits der

Weltöffentlichkeit? Um diese Frage zu beantworten, wurden mehr als

1,8 Millionen Online-Artikel weltweit analysiert. Die

Hilfsorganisation CARE stellt jene zehn humanitären Krisen, die 2021

die geringste Aufmerksamkeit erhielten, im Report „Suffering in

Silence“ vor.



Im Rahmen des Pressegesprächs präsentiert CARE die Ergebnisse des

Reports und diskutiert folgende Fragen: Warum werden viele

humanitären Krisen vergessen? Was passiert in diesen Ländern –

unbeachtet von der Weltöffentlichkeit? Und nicht zuletzt die Frage:

Was kann getan werden, damit das Leid von Millionen Menschen mehr

Beachtung findet?



Im Gespräch mit:

• Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin CARE Österreich

• Chikondi Chabvuta, Politische Beraterin für das südliche

Afrika, CARE



Zoom-Meeting beitreten:

https://careinternational.zoom.us/j/7572390467

Meeting ID: 757 239 0467



Datum: 13.1.2022, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Online



Url: https://careinternational.zoom.us/j/7572390467



