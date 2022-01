PULS 24 Spezialabend zum Kapitol-Sturm morgen um 20:00 Uhr

Trump-Fans stürmen vor einem Jahr das US-Kapitol - PULS 24 mit Doku und "Milborn Spezial" am 5. Jänner

Wien (OTS) - Fünf Menschen sterben am 6. Jänner 2021, als etwa 800 Rechtsextreme, Verschwörungstheoretiker und Waffen-Narren eines der Symbole der US-Demokratie stürmen: Das Kapitol in Washington. Die Bilder von Abgeordneten in Todesangst, Attacken auf die Polizei und des "QAnon-Schamanen" schocken die Welt. Auslöser: Eine Rede des damaligen Noch-Präsidenten Donald Trump.



Ein Jahr danach zeigt PULS 24 am Mittwoch, 5. Jänner, um 20:00 Uhr die Doku "Diagnose Trump – Wie tickt der Präsident der USA". Donald Trump ist der wohl kontroverseste Präsident der amerikanischen Geschichte. Die Dokumentation analysiert Trumps Persönlichkeit - seine Psyche, sein Verhalten, seine Reden - und prüft ihn erbarmungslos auf seine Eignung als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.



Direkt danach um 21:30 Uhr begrüßt PULS 24 Infochefin Corinna Milborn in einem "Milborn Spezial" drei echte US-Insider: Ralph Freund, Vizepräsident der Republicans Abroad Germany, Sophie Spiegelbeger, Democrats Abroad Austria und Eric Frey, Chef vom Dienst, Der Standard. Thema der Sendung sind unter anderem die Fragen: Wie gefährlich sind die Trump-Anhänger:innen immer noch? Wie gespalten sind die USA heute? Und kehrt Donald Trump bald zurück?



PULS 24 Spezialabend zum Kapitol-Sturm am Mittwoch, 5. Jänner, um 20:00 Uhr auf PULS 24 und in der ZAPPN App.

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470