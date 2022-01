Präsentation des Gesundheitsjahrbuchs 2021 mit Live-Diskussion

Bei der Veranstaltung erörtern Expertinnen und Experten Vorschläge, um die Gesundheitskompetenz der österreichischen Bevölkerung zu verbessern.

Wien (OTS) - Am 11. Jänner 2022 präsentieren Sanofi Österreich und die Wirtschaftskammer Österreich im Rahmen einer hochkarätig besetzten Veranstaltung per Livestream aus dem ProSiebenSat1.-PULS 4-Studio das mittlerweile 13. „Jahrbuch für Gesundheitspolitik und Gesundheitswirtschaft Österreich“. Das heurige Thema lautet „Solidarität im Gesundheitssystem – Über die Notwendigkeit von Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung“

Das „Gesundheitsjahrbuch“ bietet seit 2009 jährlich einen kompakten Überblick über die relevanten gesundheitspolitischen und gesundheitswirtschaftlichen Trends und Ereignisse des jeweils vergangenen Jahres.

Nach der Begrüßung durch die Herausgeber Wolfgang Kaps, Geschäftsführer von Sanofi Österreich und Schweiz, und Rolf Gleißner, Leiter der Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit in der Wirtschaftskammer Österreich, hält Hans-Peter Hutter, stellvertretender Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin am Zentrum für Public Health der Meduni Wien, eine Keynote zum Thema „Über die Notwendigkeit von Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung: die umweltmedizinische Sicht“. Zentrale Aspekte seines Vortrags sind die Erreichbarkeit jener Menschen, die nicht erreicht werden wollen, die digitale Medizin sowie die Klimaforschung sein.

Gesundheitskompetenz als Herausforderung

Die Podiumsdiskussion im Anschluss widmet sich unter anderem den brandaktuellen Fragen, wie die Gesundheitskompetenz der Österreicherinnen und Österreicher verbessert werden kann, welche Rolle die Digitalisierung dabei spielt und welche Berechtigung ein solidarisches Gesundheitssystem in Zukunft hat. Es diskutieren Cornelia Lass-Flörl, Direktorin des Instituts für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie an der Medizinischen Universität Innsbruck, Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger, die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz und Barbara Klemensich, Vorsitzende Pflegemanagementteam der Vinzenz Gruppe. Die Moderation übernimmt Sabine Loho von ProSiebenSat1 PULS 4.

Interessierte Personen können sich über diesen Link zum Livestream anmelden, die Veranstaltung mitverfolgen und Fragen an die Expertinnen und Experten stellen.

Datum: Dienstag, 11.01.2022, 09:30 – 11:00 Uhr

Ort: Live-Übertragung aus den ProSiebenSat.1-PULS4-Studio



Anmeldung: https://gesundheitsjahrbuchprasentation.b2match.io/

Ein kostenloses Printexemplar des Gesundheitsjahrbuchs 2021 kann via Email bestellt werden: jahrbuch21 @ sanofi.com

Über Sanofi



Sanofi ist ein weltweites Unternehmen, das Menschen bei ihren gesundheitlichen Herausforderungen unterstützt. Mit unseren Impfstoffen beugen wir Erkrankungen vor. Mit innovativen Arzneimitteln lindern wir ihre Schmerzen und Leiden. Wir kümmern uns gleichermaßen um Menschen mit seltene Erkrankungen wie um Millionen von Menschen mit einer chronischen Erkrankung. Mit mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 90 Ländern weltweit und rund 150 Mitarbeitenden in Österreich übersetzen wir wissenschaftliche Innovation in medizinischen Fortschritt.



Sanofi-Aventis GmbH - Sitz der Gesellschaft: 1100 Wien · FN 159034z, Handelsgericht Wien

Geschäftsführung: Dkfm. Wolfgang Kaps, Mag. Marcus Lueger

www.sanofi.at

Präsentation des Gesundheitsjahrbuchs 2021

Die Solidarität im Gesundheitssystem



Über die Notwendigkeit von Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung



Die Förderung der Gesundheitskompetenz – das Knowhow, die richtigen und relevanten Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen und anzuwenden – ist in Zeiten von Informationsüberfluss und Fake News besonders wichtig für die Bevölkerung.



Mit Keynote und Experti:innendiskussion

Datum: 11.01.2022, 09:30 - 11:00 Uhr

Ort: ProSiebenSat.1-PULS4-Studio

Wien, Österreich

Url: https://gesundheitsjahrbuchprasentation.b2match.io/.

Rückfragen & Kontakt:

Sanofi-Aventis GmbH

Juliane Pamme, MA

Country Head Communication

+43 664 801 855 010

juliane.pamme @ sanofi.com