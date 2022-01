Vom „Fundhund“ ins warme Körbchen

Wien (OTS/RK) - Er durfte bereits das erste Weihnachten in einem neuen Zuhause verbringen – doch der Start war für den 2-jährigen Rüden „Oreo“ nicht leicht. Als Fundtier kam er in das TierQuarTier, wenig später stelle sich der vermeintliche Fund allerdings einmal wieder als fingiert heraus.

Am 29.07.2021 erhielt die Tierrettung der Stadt Wien die Information, dass eine junge Frau am Kahlenberg im 19. Wiener Gemeindebezirk einen freilaufenden Hund entdeckt und mit zu sich nach Hause genommen hatte. Der American Staffordshire Terrier wurde daraufhin abgeholt, um ihn zur medizinischen Erstversorgung sowie weiteren Betreuung in das TierQuarTier Wien zu bringen. Beim Verladen des Tieres kamen bei den Helfer*innen der Tierrettung jedoch erste Zweifel auf, ob es sich wirklich um ein Fundtier handelt.

Wenige Zeit später bestätigte sich der Verdacht. Ein Hinweisgeber meldete sich, der den Rüden wiedererkannte und Informationen zu den ursprünglichen Besitzern geben konnte. Es stellte sich heraus, dass ein Vater und seine Tochter – die angebliche Finderin des Hundes – den Vierbeiner somit loswerden wollten.

Der 2-jährige „Oreo“ hatte allerdings Glück im Unglück. Pünktlich zum Weihnachtsfest durfte er am 23.12.2021 in ein neues liebevolles Zuhause umziehen. Ein weniger positives Ende nimmt die Geschichte für die ehemaligen Besitzer*innen. Auf sie wartet sowohl eine Verwaltungsstrafe, als auch die Kosten für den Aufenthalt und die medizinische Versorgung des Vierbeiners, welche sich auf rund 4.500€ belaufen.

Jede Hilfe zählt!

Oreo’s Fall zeigt einmal wieder, wie wichtig sachdienliche Hinweise bei ausgesetzten Tieren sind. Sollten Sie ein gefundenes Tier wiedererkennen, kontaktieren Sie bitte die Hotline der Stadt Wien „Veterinäramt und Tierschutz, Fundservice für Haustiere“ unter der Telefonnummer +43 1 4000 – 8060.

