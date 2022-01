Sanofi: Podcast “Krebs.UndLeben!“ zum Thema Prävention und Arbeitsmarkt ab 5. Januar online

Wien (OTS) - 03. Januar 2022 – Mit welchen beruflichen Herausforderungen sind Menschen, die mit einer Krebserkrankung leben, konfrontiert? Wie schwierig ist es, Therapien mit dem Berufsleben in Einklang zu bringen? Und: Müssen sich Patient:innen und Menschen, die von ihrer Krebserkrankung genesen sind, mehr als andere vor einer Kündigung fürchten?

Für alle, die sich für Antworten rund um Krebs, Prävention und Arbeitsmarkt interessieren, ist ab dem 5. Januar, rechtzeitig vor den Feier- und Fenstertagen, die nächste Folge der Podcast-Reihe zu onkologischer Nachsorge über alle gängigen Plattformen abrufbar.

Primarius Univ.-Prof. Dr. Richard Greil von der Universitätsklinik für Innere Medizin III, mit Hämatologie, internistischer Onkologie, Hämostaseologie, Infektiologie, Rheumatologie und Onkologisches Zentrum am Uniklinikum Salzburg, und Mag.a Christine Schwanke, Koordinatorin der fit2work Betriebsberatung in Wien, Niederösterreich und Burgenland, sowie Mag.a Nina Berger, Teamleitung der Personenberatung bei fit2work Wien, sind die Gäste im „Krebs.UndLeben!“-Podcast. fit2work ist eine aus Mitteln der öffentlichen Hand geförderte Initiative der österreichischen Bundesregierung.

Zwei Podcasts der Serie stehen danach noch aus: "Krebs später im Leben" (20. Jänner 2022) und "Nachsorge rund um den Beruf" (3. Februar 2022).

Über Sanofi

Sanofi ist ein weltweites Unternehmen, das Menschen bei ihren gesundheitlichen Herausforderungen unterstützt. Mit unseren Impfstoffen beugen wir Erkrankungen vor. Mit innovativen Arzneimitteln lindern wir ihre Schmerzen und Leiden. Wir kümmern uns gleichermaßen um Menschen mit seltenen Erkrankungen wie um Millionen von Menschen mit einer chronischen Erkrankung. Mit mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 90 Ländern weltweit und rund 150 Mitarbeitenden in Österreich übersetzen wir wissenschaftliche Innovation in medizinischen Fortschritt.

Sanofi-Aventis GmbH - Sitz der Gesellschaft: 1100 Wien · FN 159034z, Handelsgericht Wien Geschäftsführung: Dkfm. Wolfgang Kaps, Mag. Marcus Lueger

www.sanofi.at



Rückfragen & Kontakt:

Sanofi-Aventis GmbH

Juliane Pamme, MA

Country Head Communication

+43 664 801 855 010

juliane.pamme @ sanofi.com