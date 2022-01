2021 – Das bislang stärkste Jahr für ServusTV

Premium-Sportrechte, Wachstum bei allen Vorabend-Formaten und erfolgreiche Fiction-Eigenproduktionen sind Basis für 3,7% Jahresmarktanteil*

Salzburg (OTS) - ServusTV hat im Jahr 2021 seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und sich von 3,4% Marktanteil in der Basis auf 3,7% gesteigert (Gruppe 12-49: Steigerung von 2,5% auf 2,7%). Damit baut ServusTV seine Position als Privatsender Nummer 1 in Österreich weiter aus.

4%-Marke im TV mehrfach geknackt, rund 50 Millionen Video Views über Digital-Kanäle

Gleich viermal knackte der Salzburger Privatsender die 4%-Marke: Im Mai mit 4,2%, im August mit 4,0%, im September mit 4,1% und im November mit 4,3%.

Auch im Online-Bereich verzeichnete ServusTV kontinuierlich starke Werte und zählte im Jahr 2021 knapp 50 Millionen Video Views via Homepage, Smart-TV- und Mobile-Apps. Auf die höchsten Werte kam dabei das Formel-1-Rennen von Saudi-Arabien mit insgesamt 273.000 Video Views.

Top-Quoten mit exklusivem Live-Sport

Auch im linearen TV erzielte ServusTV mit der Formel 1 die Rekordquoten des Jahres: für den besten Marktanteil sorgte das Rennen in den Niederlanden mit 45,5%, für die höchste Durchschnittsreichweite der vorletzte Showdown in Saudi-Arabien mit 777.000 Zusehern.

Top-Quoten erzielten auch die UEFA Champions League und die UEFA Europa League. Allen voran der historische Einzug des FC Salzburg ins Achtelfinale der Königsklasse mit einer Durchschnittsreichweite von 478.000 und einem Marktanteil von 14,8%.

Erfolg in der Breite

Das erneute Wachstum von ServusTV ist aber ein Erfolg auf breiter Basis: so konnten etwa alle Formate am Vorabend – in der Zeitschiene zwischen 17:00 Uhr und 20:15 Uhr – deutlich zulegen.

Rekordwerte am Vorabend

Das stärkste Wachstum verzeichneten die Hauptnachrichten von ServusTV um 19:20 Uhr: Mit einem Marktanteil von 7% und 175.000 Zusehern täglich sind sie klare Nummer eins bei den Privatsendern. Im November gelang mit 7,6% der beste Monatswert seit dem Start der Sendung. Gleiches gilt für die „Quizjagd“ und das Vorabend-Magazin „Servus am Abend“: 6,7% Marktanteil für das Magazin im November und Dezember bzw. 6,2% Marktanteil für die Quizsendung im Dezember sind ebenfalls Bestwerte seit Sendestart.

Mehr erfolgreiche Fiction-Eigenproduktionen

Auch im Bereich eigenproduzierter Fiction konnte ServusTV sein Angebot erfolgreich ausbauen: mit dem Altausseekrimi „Letzter Gipfel“ (9,7% MA), dem Mafia-Zweiteiler „Im Netz der Camorra“ mit Tobias Moretti in der Hauptrolle (MA über beide Teile: 8,7%) und „Meiberger – Letztes Klassentreffen“ (7,6% MA) präsentierte ServusTV 2021 gleich drei neue Spielfilme. Für 2022 stehen mit „Klammer – Chasing the Line“, dem Altausseekrimi „Letzte Bootsfahrt“ und der internationalen Serie „Das Netz“ drei weitere aufwändige Produktionen in den Startlöchern.

Dokus als konstante Quoten-Pfeiler

Die preisgekrönten Dokumentationen von „Terra Mater“ (mittwochs, 20:15 Uhr) sind bereits seit zehn Jahren eine Konstante im Programm von ServusTV mit kontinuierlich mehr als 100.000 Zusehern. Ihr 10-Jahres-Jubiläum feiert im kommenden Jahr auch die Doku-Reihe „Bergwelten“ (montags, 20:15 Uhr) mit einem wöchentlichen MA von über 100.000 Zusehern. Das Freitags-Hauptabendformat „Heimatleuchten“ erzielt sogar eine durchschnittliche Reichweite von mehr als 160.000 Zuseher. Zu den meistgesehenen Formaten zählte 2021 auch der Doku-Dreiteiler „Corona – Auf der Suche nach der Wahrheit“, der im Schnitt einen Marktanteil von 7,6% und eine Reichweite von 212.000 Sehern erzielen konnte.



*Stand 31.12.2021

