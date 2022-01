SMEunited: Josef Herk ist neues Präsidiumsmitglied des EU-Dachverbandes für KMU und Handwerk

Steirischer WK-Präsident und EuroSkills-Initiator per 1.1.2022 gewählt – Österreichs Gewerbe und Handwerk weiterhin mit starker Stimme in Europa

Wien (OTS) - „Mit Josef Herk, dem Präsidenten der steirischen Wirtschaftskammer und begeisterten Unternehmer im KFZ-Handwerk, hat Österreichs Gewerbe und Handwerk weiterhin eine starke Stimme in Brüssel! Stellvertretend für das gesamte österreichische Gewerbe und Handwerk gratuliere ich ihm sehr herzlich zu seiner im Dezember erfolgten Wahl in das Präsidium von SMEunited. Mit mehr als 89 Prozent Zustimmung war seine Wahl ein überzeugendes Votum sowohl für ihn als Unternehmerpersönlichkeit als auch für das gesamte Gewerbe und Handwerk in Österreich“, freut sich Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich.

Josef Herk hat als Gastgeber und Organisator der sehr erfolgreichen EuroSkills2021 im September in Graz hohe Reputation für die Duale Ausbildung in Europa erzielt. Er folgt Ulrike Rabmer-Koller nach, die SMEunited über zwei Perioden hinweg als Präsidentin prägte und den Stellenwert der KMU und ihrer Interessen überaus erfolgreich in Brüssel vertrat. „Großer Dank gilt Ulrike Rabmer-Koller für ihre wirkungsvollen Initiativen für das österreichische und europäische Gewerbe und Handwerk in Brüssel, die zukunftsweisend waren und noch lange nachhaltig wirken werden“, so Scheichelbauer-Schuster.

SMEunited ist der Europäische Dachverband der Klein- und Mittelunternehmen sowie des europäischen Handwerks mit rund 70 Mitgliedsorganisationen in mehr als 30 europäischen Ländern. SMEunited ist in Brüssel als Arbeitgeber-Organisation und als Europäischer Sozialpartner anerkannt. Der Dachverband vertritt 22,5 Millionen KMU in Europa, welche 82,4 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. (PWK777/HSP)

