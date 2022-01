Bis zu 1,217 Millionen sahen Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2022

Georg Rihas „Pausenfilm“ erreichte bis zu 1,042 Millionen

Wien (OTS) - Nachdem im Vorjahr Corona-Lockdown-bedingt kein Publikum teilnehmen durfte, fand das diesjährige, bereits zum dritten Mal von Daniel Barenboim dirigierte Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker am 1. Jänner 2022 vor einer mit 1.000 Gästen limitierten Besucherzahl statt. Im ORF waren dank der erfolgreichen 64. Live-Übertragung aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins bis zu 1,217 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in ORF 2 beim hochkarätigen Kulturereignis mit dabei. Im Schnitt verfolgten den (reichweitenstärkeren) zweiten Konzertteil 1,161 Millionen bei einem Marktanteil von 60 Prozent. Mit diesem Marktanteil erreichte das Neujahrskonzert 2022 den Topwert seit 2014.

Der erste Part des weltweit meistgesehenen Klassikevents, der heuer in 92 Ländern auf allen fünf Kontinenten gezeigt wurde, hatte bereits bis zu 1,013 Millionen Menschen erreicht.

Erfolgreich war auch der von Georg Riha gestaltete ORF-Film zur Konzertpause mit dem Titel „Mission Apollo – Österreichs Welterbe“, der das 50-Jahr-Jubiläum der UNESCO-Welterbekonvention sowie Österreichs Beitritt zur selbigen vor 30 Jahren würdigte. Diesen ließen sich bis zu 1,042 Millionen nicht entgehen, im Schnitt erzielte die rund 25-minütige Sendung 1,018 Millionen und einen Marktanteil von 59.

Weitere Konzert-Dacapos am 6. Jänner in ORF 2 und am 8. Jänner in 3sat

Wer die Live-Übertragung des Neujahrskonzerts in ORF 2 bzw. das Service-Dacapo im gestrigen Hauptabend von ORF III verpasst hat, hat im ORF noch zwei weitere TV-Gelegenheiten, das Ereignis zu erleben: ORF 2 zeigt das hochkarätige Kulturereignis nochmals in der „matinee“ am Dreikönigstag, am Donnerstag, dem 6. Jänner (10.05 Uhr) – eingeleitet vom „Pausenfilm“ (9.05 Uhr) und der Auftakt-Doku, diesmal unter dem Titel „Hinter den Kulissen des Neujahrskonzerts“ (9.30 Uhr). 3sat bringt den Klassik-Event am Samstag, dem 8. Jänner (20.15 Uhr), zum Wiedersehen.

Via TVthek.ORF.at sind das Konzert sowie der ORF-Film zur Konzertpause österreichweit für sieben Tage nach Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar. Den Audio-Stream des Musikevents stellt oe1.ORF.at sieben Tage ab Sendung zur Verfügung.

Außerdem bietet die ORF-Klassikplattform myfidelio (www.myfidelio.at) im Rahmen eines Schwerpunkts das aktuelle Neujahrskonzert sowie Aufzeichnungen vergangener Jahre zum Wiedersehen.

