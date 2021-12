TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Es kann nur besser werden!", von Mario Zenhäusern, Ausgabe vom 1. Jänner 2022

Nach dem Krisen- und Skandaljahr 2021 sehnen sich die Menschen nach Leadership im Kampf gegen das Coronavirus.

Innsbruck (OTS) - Die Corona-Pandemie wird 2022 ihren Schrecken verlieren. Es besteht also durchaus Grund zur Hoffnung.

Was für ein Jahr! 2021 bescherte uns zahlreiche Krisen und Skandale, die wir allesamt nicht gebraucht hätten. Der Lockdown gleich zu Beginn sorgte für einen Totalausfall der Wintersaison. Das Fehlen von echter Leadership bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie im Verbund mit der unseligen Chat- und Korruptionsaffäre an der ÖVP-Spitze samt mehrfachem Wechsel im Kanzleramt – all das ließ das Vertrauen in die Lösungskompetenz der Politik ganz allgemein und der türkis/schwarz-grünen Regierungskoalition auf Bundesebene im Besonderen ins Bodenlose stürzen.

Nach so einem Jahr kann es eigentlich nur besser werden, oder? Im Prinzip ja – wäre da nicht Omikron, die neue Corona-Variante, die in den meisten Nachbarstaaten die Infektionszahlen geradezu explodieren lässt und die, so viel steht fest, auch an den Grenzen zu Österreich nicht Halt machen wird. Das lässt angesichts des bisherigen Schlingerkurses der Bundesregierung in Sachen Pandemie-Bekämpfung nichts Gutes erwarten. Auch die geplante Einführung der allgemeinen Impfpflicht hat das Potenzial zu einem ständigen Unruheherd. Schon jetzt ist die Gesellschaft tief gespalten in Befürworter und Gegner der von den meisten Experten empfohlenen Maßnahme.

Aber es gibt auch ein Fünkchen Hoffnung. Die Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass Omikron zwar wesentlich ansteckender als alle bisherigen Varianten ist, Erkrankte aber viel öfter milde Verläufe aufweisen und deshalb weniger oft im Spital oder auf einer Intensivstation landen. Die Anwendung neuer Medikamente wird 2022 zusätzlich für Entlastung sorgen, so dass die Pandemie endlich ihren Schrecken verlieren wird. Also: Es kann nicht nur, es wird besser werden.

Alles Gute für 2022 – und bleiben Sie gesund!

