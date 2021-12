Bürstmayr zu Brand im Lobau-Camp: „Verdacht auf Brandstiftung deutlich erhärtet!“

Wien (OTS) - „Der offenkundige Brandanschlag auf Umweltaktivist*innen macht fassungslos, da waren Menschen in akuter Lebensgefahr! Nach allem, was uns jetzt an Informationen vorliegt, müssen wir von mehrfach versuchtem Mord sprechen“, kommentiert Georg Bürstmayr, Sicherheitssprecher der Grünen im Parlament, die jüngsten Erkenntnisse und die Stellungnahme von Innenminister Karner zum Brand eines improvisierten Holzgebäudes am Rande der Baustellenbesetzung in der Wiener Lobau in der Nacht auf heute. Mehrere Umweltaktivist*innen waren dem Feuer in letzter Minute entkommen.

„Die Brandstelle wurde rasch und gründlich untersucht, leider hat sich der Verdacht auf vorsätzliche Brandstiftung deutlich erhärtet. Polizei, Nachrichtendienst und Staatsschutz werden – davon gehe ich aufgrund meiner Gespräche aus – setzen alles daran, diese feige und ungeheuerliche Tat aufzuklären und die Täter dingfest zu machen“, so Bürstmayr weiter.

„Ganz egal, was man vom Engagement der Aktivist*innen in der Lobau auch halten mag: wer derart das Leben junger Menschen bedroht, wer tatsächlich versucht, sie umzubringen, muss von unserem Rechtsstaat mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zur Rechenschaft gezogen werden. So schockierend dieses Ausmaß an Gewalt auch sein mag: unsere Solidarität gilt den Betroffenen vor Ort, gemeinsam mit ihnen werden wir trotz alledem unser Engagement für Umwelt und Klimaschutz entschlossen fortsetzen“, so Nationalratsabgeordneter Bürstmayr abschließend.

