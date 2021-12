Mit SPAR-STICKERMANIA auf der Suche nach Atlantis

Oskar und Bo starten in ein neues Abenteuer

Salzburg (OTS) - In der dreizehnten Auflage der SPAR-Stickermania sind Oskar und Bo auf den Spuren von Atlantis. Die Suche nach dem sagenumwobenen, versunkenen Inselreich führt die beiden Abenteurer quer durch alle Weltmeere, in eisige Polargebiete, finstere Höhlen und auf gefährliche Vulkane. Neben dem bekannten Sammelspaß für Jung und Alt gibt es in diesem Jahr wieder eine kostenlose, spannende App mit vielen großartigen Überraschungen sowie ein Malbuch. Ein Teil des Erlöses von Stickermania geht auch heuer wieder an den Verein „Rettet das Kind“.



Warum mixen Oscar und Bo einen Erdcocktail auf den Osterinseln und ist der Vulkanausbruch auf Sizilien für die beiden gefährlich? Auf ihrem neuen Abenteuer, auf der Suche nach der versunkenen Stadt Atlantis, entdecken die beiden die beeindruckende Vielfalt von Fauna und Flora, über und vor allem auch unter Wasser. Diese wunderbare Vielfalt der Erde zu erhalten erscheint den beiden Abenteurern letzten Endes eindeutig wichtiger als Atlantis zu finden. Zusätzlich zum bewährten STICKERMANIA-Album gibt es in diesem Jahr ein Malbuch sowie eine App.

Eine eigene Unterwasserwelt gestalten

Wie gewohnt ist die SPAR-STICKERMANIA mehr als nur das Einkleben von Stickern. Die Artenvielfalt und die Buntheit von Tieren und Pflanzen unter Wasser inspirieren jeden dazu, sich diese sagenumwobene Stadt Atlantis vorzustellen. Die neue STICKERMANIA unterstützt diese Kreativität heuer mit einem Malbuch, das um 0,99 Euro bei SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR und Maximarkt erhältlich ist, solange der Vorrat reicht. Zehn verschiedene Unterwasserwelten können kunterbunt gestaltet werden. Hinzu kommen noch 14 auszumalende Tiere, die mit der App gescannt und in der digitalen Unterwasserwelt zum Leben erweckt werden.

STICKERMANIA App lädt unter Wasser ein

Die kostenlose STICKERMANIA App bietet noch mehr Möglichkeiten als das Malbuch, um ein persönliches Atlantis zu gestalten. Neben den 14 Tieren aus dem Malbuch können nochmals 14 Tiere von Stickern gescannt und in der App gesammelt werden. Diese 14 Sticker sind durch einen bunten Rand in den Farben Coral und Blau sowie im Sammelalbum mit einem Piktogramm gekennzeichnet. Zudem können die Hintergrundbilder aus dem Stickeralbum durch Scannen mit der App freigeschalten werden, um wunderbare Deko-Elemente in der eigenen Unterwasserwelt zu bekommen.

Teil des Erlöses geht an „Rettet das Kind“

Zu einem Einkauf von 10 Euro erhalten SPAR-Kundinnen und -Kunden ab sofort, solange der Vorrat reicht, kostenlos ein grünes Sticker-Briefchen. Pro Einkauf werden maximal zehn Briefchen gratis ausgegeben. Blaue Sticker-Briefchen mit je fünf Sticker können für 0,50 Euro pro Stück direkt an der Kassa gekauft werden. Wie in den letzten Jahren wird ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf an die Organisation „Rettet das Kind“ gespendet, deren Arbeit SPAR sehr am Herzen liegt: Der Verein „Rettet das Kind“ unterstützt Kinder und Familien in Not. Weitere Informationen unter www.stickermania.at.

Rückfragen & Kontakt:

SPAR Österreichische Warenhandels-AG

Mag. Nicole Berkmann

Leiterin Konzern PR und Information

0662 / 4470 - 22300

nicole.berkmann @ spar.at

Europastraße 3, 5015 Salzburg