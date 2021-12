Sensoro bringt innovative ESG-Lösungen für die Entwicklung intelligenter Städte auf den Markt

Beijing (ots/PRNewswire) - Kürzlich gab SENSORO, ein Einhorn-Unternehmen für IoT und künstliche Intelligenz aus China, die Einführung einer neuen ESG-Lösungsmarke namens „SENSORO SOLUTION" bekannt. Das Programm dient der Klimaüberwachung, dem Umweltschutz, der Verbesserung der Lebensbedingungen, dem Tierschutz, der Müllklassifizierung und anderen Anwendungen. Der Benchmark-Fall der intelligenten Stadt wurde in Yichang in der Provinz Hubei errichtet. SENSORO stützt sich auf seine unabhängigen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten im Bereich AIoT, um das moderne Dienstleistungskonzept der nachhaltigen Entwicklung umzusetzen, das zur digitalen und intelligenten Entwicklung von Chinas städtischen und ländlichen Gebieten beiträgt.

Realitätsnahe Technologie mit vielfältigen Werten

Als Anbieter von Datentechnologie auf Stadtebene hat SENSORO wiederholt die Aufmerksamkeit des Kapitalmarkts auf sich gezogen und auch viele Wissenschaftler, Ärzte und andere Talente angezogen. Durch unabhängige Forschung und Entwicklung hat das Team ein durchgängiges, integriertes IoT- und KI-Technologie- und Produktsystem geschaffen, das intelligente Sensorterminals, IoT-Kommunikationsbasisstationen, Chips und Edge-Computing-Server sowie eine globale Datenvisualisierungs-Serviceplattform umfasst.

Die intelligenten Lösungen von SENSORO ESG wurden in großem Umfang in Yichang, Provinz Hubei, eingeführt. Es hat in vielen Bereichen eine Rolle gespielt, u. a. bei der Prävention und Bekämpfung von COVID-19-Pandemien, bei der Wetterüberwachung und Frühwarnung, beim Schutz der Umwelt am Jangtse-Fluss, bei der Betreuung sozial schwacher Bevölkerungsgruppen, bei der medizinischen Versorgung an der Basis, beim Tierschutz und bei der Mülltrennung. SENSORO macht sich die Macht des Internets der Dinge und der künstlichen Intelligenz zunutze, um den städtischen Bau auf eine neue Stufe von kohlenstoffarmen, energiesparenden, hocheffizienten und intelligenten Lösungen zu lenken, indem es revolutionäre intelligente Datenlösungen einsetzt, um den traditionellen Industrien und der wirtschaftlichen Entwicklung neuen Schwung und Vitalität zu verleihen.

Technologische Innovationsdienstleistungen für Real

Technologie ist menschenorientiert. Dazhong Tao, ein Einwohner von Yichang in der Provinz Hubei, wo sich der digitale Dienst von SENSORO befindet, war tief bewegt. Er sagte: „Diese Hochtechnologien haben uns im Alltag enorme Erleichterungen verschafft und unser Leben sicherer gemacht. Wir können zum Beispiel leicht Zugang zu Gesundheitsdiensten bekommen."

Tony Zhao, CEO von SENSORO, sagte außerdem: „Wir hoffen, dass wir ESG als Leitfaden nutzen können, um mehr digitale Lösungen für Umwelt, Gesellschaft und Governance anzubieten. Wir sind bereit, mit Partnern aus verschiedenen Branchen zusammenzuarbeiten, um eine umweltfreundlichere, sicherere, lebenswertere und intelligentere Stadt zu schaffen. Außerdem sind wir bereits Zeuge solcher Veränderungen, die jetzt stattfinden. Es wird auch in Zukunft Veränderungen geben

