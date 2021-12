Toto: Jackpot – 5.000 Euro warten im Dreizehner Rang

3 Zwölfer und Jackpot weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - In einer von Ersatztipps geprägten Runde gab es keinen Dreizehner, wodurch es in der nächsten Runde am Wochenende um einen Jackpot geht. Im Topf für 13 richtige Ergebnisse werden rund 5.000 Euro liegen.

Drei Spielteilnehmern glückte ein Zwölfer. Ein Tiroler sowie zwei win2day-User erhalten dafür jeweils mehr als 500 Euro.

In der Torwette geht der Jackpot im ersten in eine weitere Runde, da es erneut keinen Tipp mit den fünf richtigen Ergebnissen gegeben hat. Es gab auch keine vier richtigen Ergebnisse, wodurch auch im zweiten Rang ein Jackpot wartet.

Annahmeschluss für die Runde 52B ist am Samstag um 13:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 52A

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 2.804,76 – 5.000 Euro warten 3 Zwölfer zu je EUR 504,80 29 Elfer zu je EUR 11,60 189 Zehner zu je EUR 3,50 153 5er Bonus zu je EUR 1,80

Der richtige Tipp: E2 E1 2 EX E1 / E1 E2 EX EX 2 1 1 E1 EX E1 E1 E1 E1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 35.951,52 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 273,89 Torwette 3. Rang: 16 zu je EUR 21,30 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 154.501,86

Torwette-Resultate: E2:+ E+:0 1:2 E1:1 E+:1

