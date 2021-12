ORF III zum Jahreswechsel: „Wir spielen für Österreich“ zeigt „Die Fledermaus“ live-zeitversetzt aus der Wiener Staatsoper

Außerdem: Neujahrskonzert 2022, Schwerpunkt-Auftakt zur Geschichte der „Sissi“-Trilogie mit neuem Dokuzweiteiler über „Legendäre Filmdynastien“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information verabschiedet das Jahr 2021 am Freitag, dem 31. Dezember, u. a. mit der live-zeitversetzten Übertragung des Silvesterklassikers „Die Fledermaus“ aus der Wiener Staatsoper. Unter der Leitung von Bertrand de Billy brillieren u. a. Andreas Schager und Rachel Willis-Sørensen. Schauspieler Peter Simonischek verkörpert den Frosch. Am Neujahrstag, am Samstag, dem 1. Jänner, bietet ORF III wieder sein bewährtes Langschläfer-Service mit dem Hauptabend-Dacapo des am Vormittag in ORF 2 übertragenen Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker. Am Sonntag, dem 2. Jänner, steht die erste Ausgabe des neuen Dokuzweiteilers „Legendäre Filmdynastien“ als Auftakt eines dreitägigen ORF-III-Schwerpunkts im Zeichen von Ernst Marischkas „Sissi“-Trilogie auf dem Programm.

Freitag, 31. Dezember

Am Freitag startet ORF III ab 10.05 Uhr mit zwei Folgen „Was lachen Sie“ mit Texten von Karl Farkas, Fritz Grünbaum, Otto Reutter und Hugo Wiener humorvoll in den Silvestertag. Danach sorgt Otto Schenk mit sechs Erfolgsprogrammen für beste Unterhaltung: „Alte Hüte aus Wien“ (12.00 Uhr), „Lacherfolge mit Otto Schenk und Helmuth Lohner“ (13.15 Uhr), „Sternstunden und alte Hüte“ (14.45 Uhr), „Perlen des Humors“ (16.40 Uhr), „Selten so gelacht“ (17.50 Uhr) und „Sternstunden des Humors“ (19.00 Uhr).

Zum krönenden Abschluss eines erneut herausfordernden Jahres steht um 20.15 Uhr im Rahmen von „Wir spielen für Österreich“ der Silvesterklassiker „Die Fledermaus“ live-zeitversetzt aus der Wiener Staatsoper auf dem Spielplan. Unter der Leitung von Bertrand de Billy gibt heuer der österreichische Heldentenor Andreas Schager sein Staatsopern-Rollendebüt als Eisenstein. In der zeitlosen Inszenierung von Otto Schenk singt die US-amerikanische Sopranistin Rachel Willis-Sørensen erstmals am Haus am Ring die Partie der Rosalinde. Schauspieler Peter Simonischek verkörpert auch heuer den Frosch in dieser Produktion. In weiteren Rollen sind Vera-Lotte Boecker als Adele, Clemens Unterreiner als Dr. Falke, Hiroshi Amako als Alfred, Christina Bock als Prinz Orlofsky, Robert Bartneck als Dr. Blind, Johanna Wallroth als Ida und Wolfgang Bankl als Frank zu erleben.

Danach laden Ani Gülgün-Mayr und Michael Schottenberg zum unterhaltsamen „Jahresausklang mit ORF III“ (23.05 Uhr). Diese außergewöhnliche Silvesterparty führt das Publikum mit musikalischer Begleitung durch die Welt der beliebtesten Melodien und lustigsten Bräuche rund um das Neujahrsfest. Um 0.05 Uhr sitzt Viktor Gernot schließlich „Im Glashaus“.

Samstag, 1. Jänner

Am Samstag begrüßt ORF III mit einer Ausgabe „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (8.40 Uhr) das neue Jahr. Um 10.00 Uhr überträgt „ORF III LIVE“ den Neujahrsgottesdienst „Hochfest der Gottesmutter Maria aus Eisenstadt“. Ab 11.55 Uhr stehen fünf Komödien mit Publikumsliebling Peter Alexander auf dem ORF-III-Spielplan: „Das haut hin“, „Salem Aleikum“ (13.30 Uhr), „Hilfe, meine Braut klaut“ (15.00 Uhr), „Hochzeitsnacht im Paradies“ (16.40 Uhr) und der 1961 entstandene Operettenfilmklassiker „Die Fledermaus“ (18.25 Uhr).

Um 20.15 Uhr zeigt „Erlebnis Bühne“ das „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2022“ im bewährten „Langschläfer-Service“. Das weltberühmte Konzert findet bereits zum dritten Mal unter der Leitung von Daniel Barenboim statt, der im November des neuen Jahres seinen 80. Geburtstag feiert. Die TV-Zuspielungen im Konzert stehen diesmal ganz unter dem Motto „Weltkulturerbe“. Die Choreografie zum Ballett in den Schlossanlagen von Schönbrunn stammt vom Neujahrskonzert-Debütanten und Staatsopern-Ballettchef Martin Schläpfer, der Österreicher Arthur Arbesser lieferte dazu die Kostümkreationen. Zum Ausklang des Neujahrstages zeigt ORF III zwei Ausgaben der Reihe „ORF Legenden“ über die Kabarettisten Karl Farkas (22.45 Uhr) und Ernst Waldbrunn (23.40 Uhr).

Sonntag, 2. Jänner

Den ersten Sonntag des Jahres läutet „ORF III LIVE“ um 10.00 Uhr mit der Übertragung des katholischen Gottesdiensts aus der Pfarre Kilb ein.

Zum Auftakt des dreitägigen Schwerpunkts über die Geschichte der berühmten „Sissi“-Filmtrilogie mit Romy Schneider präsentiert die „zeit.geschichte“ den neuen Zweiteiler „Legendäre Filmdynastien“ von Gabriele Flossmann. Der erste Film der ORF-III-Neuproduktion porträtiert „Die Albach-Retty/Schneiders“ (20.15 Uhr) – jene österreichische Künstler- und Schauspielerdynastie, deren berühmtester Spross Filmlegende Romy Schneider ist. Unvergessen blieb ihre Darstellung der Kaiserin Elisabeth in Ernst Marischkas Dreiteiler. Aber auch vor Romy Schneider nahmen die Angehörigen des Familienclans über mehrere Generationen wichtige Rollen im deutschsprachigen Kulturleben ein. Schon Romy Schneiders Ururgroßvater war Schauspieler, Großmutter Rosa Albach-Retty war seit 1905 Hofschauspielerin, ihr Vater Wolf Albach-Retty schon mit 20 Jahren am Wiener Burgtheater engagiert. Während der Zeit des Nationalsozialismus bildete Romys Mutter Magda Schneider mit Wolf Albach-Retty eines der Traumpaare des deutschen Unterhaltungsfilms. Insbesondere Magda Schneider verhielt sich sehr ideologiekonform und fand auch Eingang in die NS-Liste der „Gottbegnadeten“. Romy Schneider identifizierte sich niemals mit der nationalsozialistischen Vergangenheit ihrer Eltern, geprägt wurde sie dennoch von ihr.

Anschließend zeigt ORF III mit „Sissi“ (21.05 Uhr) den ersten Teil von Ernst Marischkas Filmtrilogie aus dem Jahr 1955. Danach folgen die Dokus „Sisi – Allüren und Zwänge einer Kaiserin“ (22.50 Uhr) und „Sisi, Schratt & Sacher: Wiens glamouröse Frauen“ (23.40 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at