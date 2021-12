„Heimat Fremde Heimat“ über Zukunftsperspektiven und TikTok & Satire

Außerdem 2. Jänner um 13.30 Uhr in ORF 2: „Weitblicke“ mit Valie Export und Stefanie Sargnagel

Wien (OTS) - Ajda Sticker präsentiert im ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 2. Jänner 2022, um 13.30 Uhr in ORF 2 u. a. folgende Beiträge:

Zukunftsperspektiven

Das Jahr 2021 war beispiellos: Die Coronapandemie sowie die politisch instabilen Verhältnisse haben viel Energie gekostet. Was erwartet uns im neuen Jahr 2022? Diese Frage beantworten der Zukunftsforscher Tristan Horx sowie die Astrologin Martina Groer. Und ganz nach dem Vorbild des Kabarettisten Helmut Qualtinger hat sich Redakteurin Ajda Sticker in der Bevölkerung umgehört und nachgefragt, was diese sich für die Zukunft wünscht.

TikTok und Satire

Auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok tummeln sich immer mehr junge, queere und migrantische Satiriker/innen. Diese bringen mit ihrem gesellschaftskritischen Humor einen neuen Wind in die österreichische Kabarettszene. Wie wird sich die Satire in Zukunft entwickeln? Welche neuen Bühnen können geschaffen werden? Die Minderheitenredaktion fragt auf den Straßen Wiens und bei bekannten TikTok-Komödiantinnen und -Komödianten nach, was es mit dem Humor einer neuen Generation auf sich hat. Ein Beitrag von Samuel Mago.

„Weitblicke“ mit Valie Export und Stefanie Sargnagel

Für die Gleichberechtigung aller Menschen und den Respekt vor ihrer Würde einzutreten vereint Künstlerinnen aus zwei Generationen. Die international renommierte Medien- und Performancekünstlerin Valie Export sowie die Schriftstellerin und Cartoonistin Stefanie Sargnagel setzen sich in der „Heimat Fremde Heimat“-Sendereihe „Weitblicke“ an den virtuellen Stammtisch und erklären, wie Kunst und Humor die Menschenrechte in Österreich stärken können. Ein Beitrag von Sabina Zwitter.

