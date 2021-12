500 Unternehmen von den TIP bei Innovationsprojekten unterstützt

2021 wurden von den TIP NÖ, dem Innovationsservice von WKNÖ und Land NÖ, 500 Betriebe unterstützt - 1 Million Euro an Förderungen ausgeschüttet.

St. Pölten (OTS) - Das Erfolgsgeheimnis der Technologie- und InnovationsPartnern NÖ (TIP NÖ) für die professionelle Umsetzung von Projekten liegt in einem vierstufigen Beratungsmodell. „Die in allen vier Vierteln vertretenen Innovations-Experten begleiten und unterstützen die Betriebe mit kostenloser Beratung, analysieren gemeinsam die Ideen mit praxiserprobten Werkzeugen und vernetzen die Unternehmen mit den passenden Experten“, erklärt Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker die TIP-Erfolgsfaktoren.

„Dazu schöpfen sie aus einem Pool von über 300 Experten aus Beratung, Forschung und Technologieanwendung. In unserer internationalen und immer digitalen werdenden Welt sind die TIP NÖ damit immer am Puls der Zeit und entwickeln die richtigen Angebote. Zum Beispiel mit speziellen Produkten zu Künstlicher Intelligenz oder im Bereich 3D-Druck“, betont Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger.

Spannendes „TIP NÖ“-Jahr 2021

Die Bilanz des Jahres 2021 fällt für die TIP NÖ positiv aus. Der digiAssistent erlaubt Unternehmen mit Hilfe von externen Experten das Entwicklungspotential im Bereich Digitalisierung zu erkennen. Konkrete Umsetzungspläne wurden erarbeitet und konnten anschließend beim digi4Wirtschaft-Förderprogramm eingereicht werden. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden die Mittel 2021 aufgestockt und es konnten weitere 90 digiAssistent-Anträge ausgestellt werden.

500 Unternehmen wurden heuer durch Förderungen oder Auskünfte unterstützt. Sogar die ehemalige Skirennläuferin und Doppelweltmeisterin Lizz Görgl konnte vom TIP-Programm profitieren. Die jetzige Sängerin, Vortragende, Fitness- und Motivationstrainerin vertraute beim Aufbau ihrer Marke und ihren digitalen Kanälen „LIZZ“ auf das Know-how der TIP-Experten.

Bei gemeinsamen Betriebsbesuchen überzeugten sich Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker, wie spannend Projekte der TIP NÖ sind. Zum Beispiel entwickelt die Volare GmbH mit Sitz in Mödling ein senkrechtstartendes Luftfahrzeug für den Personenverkehr und in Gmünd unterstützt in der AVIA-Station der humanoide Roboter PIPELINO, auch beim Hotel Check-in.

„Höhepunkt des TIP-Jahres war mit Sicherheit die Verleihung des NÖ Innovationspreises in Grafenegg. Beeindruckend ist, welche Innovationskraft in unseren Unternehmen liegt. Für die erfolgreiche Umsetzung ihrer Projekte können sie auf das Wissen unserer Technologie- und InnovationsPartner zählen“, sind sich Ecker und Danninger einig.

Fakten Technologie- und InnovationsPartner NÖ (TIP NÖ)

500 Unternehmensprojekte 2021 von den TIP betreut

Beratungs-Schwerpunkte waren „Prozessinnovationen und neue Technologien“ (z.B. Einführung von Blockchain, Verfahrensumstellung auf 3D-Druck) gefolgt von Produktentwicklung (z.B. Klärung von Patentrechten, Erarbeitung einer Marketingstrategie, Überleitung in Serienproduktion) und Design

TIP-Schwerpunktthemen sind: KI, 3D-Druck, Digitalisierung

Alle Informationen unter www.tip-noe.at

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer NÖ, Stabsabteilung Kommunikation,

Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St. Pölten

+43 2742 851-14100

kommunikation @ wknoe.at

https://wko.at/noe