Erfolgreiche Zwischenbilanz: Große Resonanz auf Freiwilligensuche für „Stadtmenschen im Gemeindebau“

2022 starten die Stadtmenschen im Gemeindebau ihre Betreuung für nachhaltige Wohnungssicherung.

Wien (OTS) - Das Projekt Stadtmenschen Wien von Social City Wien setzt in verschiedenen erfolgreichen Kooperationen auf freiwilliges Engagement von Wiener*innen für hilfesuchende Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen. Denn oft fehlt es an den relevanten sozialen Kontakten und vorhandene soziale Angebote und Hilfestellung sind nicht bekannt. Die Stadtmenschen bieten hier Unterstützung auf Augenhöhe und Hilfe zur Selbsthilfe.

Seit Herbst werden für eine Kooperation von Stadtmenschen Wien und Wiener Wohnen gezielt Freiwillige für die Wohnungssicherung von Gemeindebaumieter*innen gesucht, um mit ihrer Begleitung zu helfen, dass Mieter*innen schuldenfrei bleiben und nicht in Gefahr kommen, ihre Gemeindewohnung zu verlieren. Im neuen Jahr werden die ersten Stadtmenschen – unterstützt vom Wiener Wohnen Case-Management – mit ihrem Einsatz beginnen.

„In herausfordernden Zeiten aufeinander schauen – das zeichnet eine funktionierende Gemeinschaft aus. Deshalb ist die große Resonanz auf das Projekt Stadtmenschen im Gemeindebau so erfreulich. Das soziale Engagement und die Bereitschaft von vielen Wiener*innen und Wienern, sich für andere einzusetzen und stark zu machen, stärkt den Optimismus, dass durch Zusammenhalt und unterstützende Angebote auch schwierige Situationen gemeinsam zu lösen sind“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Über 100 potenzielle Stadtmenschen haben sich bereits für das Projekt gemeldet: Berufstätige genauso wie Pensionist*innen und Student*innen. Mit allen findet ein ausführliches Erstgespräche statt, danach bereitet ein Einführungslehrgang auf die Begleitung und Unterstützung vor.

„Alle Teilnehmer*innen verbindet eine große Offenheit und Motivation und der Wunsch, etwas sinnstiftendes zu tun. Einige haben selbst ähnliche Schwierigkeiten bewältigt und möchten diese Erfahrung an andere weitergeben“, erzählt Projektverantwortliche Christina Rettenmoser.

Eine die sich als Stadtmensch im Gemeindebau engagiert ist Monika. Sie war 30 Jahre in der Organisationsentwicklung tätig und ist seit kurzem in Pension. Schon seit einiger Zeit hat sie nach einer passenden Möglichkeit für freiwilliges Engagement gesucht: "Es erfüllt mich mit Freude und gibt mir Energie für mein ehrenamtliches Engagement, wenn ich Menschen im Gemeindebau während einer für sie herausfordernden Lebensphase begleiten darf. Es sind besondere, emotionale Momente, wenn die Menschen ihren Alltag wieder selbstständig gestalten können und mit Mut und Zuversicht nach vorne blicken."

Die Kooperation von Stadtmenschen Wien und Wiener Wohnen ist eine von mehreren Wohnungssicherungs-Maßnahmen, die die Stadt Wien und Wiener Wohnen für Gemeindebaumieter*innen umsetzt. Um so die sozialen und finanziellen Folgen der Corona-Krise abzufangen und eine langfriste und nachhaltige Wohnungssicherung zu erreichen.

2022 wird es mehrere Lehrgänge für Stadtmenschen im Gemeindebau geben. Interessierte finden hier weitere Informationen: www.stadtmenschen.wien (Schluss)

