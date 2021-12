Der große PULS 24-Jahresrückblick "12 Monate in 12 Stunden" morgen ab 12:00 Uhr

Das Moderatoren-Duo Alina Marzi und René Ach führt durch das Jahr 2021 auf PULS 24

Wien (OTS) - Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Neben der weiter anhaltenden globalen Corona-Pandemie blieb in Österreichs Innenpolitik kein Stein auf dem anderen. Mit Karl Nehammer hat Österreich bereits den dritten Bundeskanzler allein in diesem Jahr.



Der große PULS 24-Jahresrückblick "12 Monate in 12 Stunden" lässt am Freitag, den 31. Dezember, ab 12:00 Uhr das turbulente Jahr 2021 Monat für Monat Revue passieren. Das Moderatoren-Duo Alina Marzi und René Ach widmen bei "Österreichs größtem Jahresrückblick" jedem Monat eine ganze Stunde Sendezeit, in der die wichtigsten Ereignisse aus den Bereichen Politik, Chronik und Gesellschaft zusammengefasst werden.



